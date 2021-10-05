Відсьогодні на сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс “Наявність номерних знаків”, який надає можливість дізнатися онлайн про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС та знайти серед них найкращий для свого авто.

Зауважимо, що аналогічний сервіс, що функціонував раніше, дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії “платних”. Відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки.

Є два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку (доступний за наступним посиланням):

“Наявність в області” — обравши цей критерій пошуку, можна легко дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості та сервісних центрів МВС, де вони є на цей час. Вказавши у полі “Пошук” номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

“Числова комбінація” — за допомогою цього критерію можна легко знайти омріяну комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.

Нагадаємо, що на сайті ГСЦ МВС також працює інформаційний онлайн сервіс “Калькулятор вартості реєстрації ТЗ” та сервіси з онлайн перевірки документів, зокрема посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.

Раніше ми розповідали про нововведення у посвідченнях водія — відмітку про АКПП, коди обмежень замість піктограм, оптимізацію іспитів тощо.

Джерело: МВС України