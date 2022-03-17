В украинском приложении BetterMe: Mental Health появился новый раздел для психологической помощи детям во время войны

Еще до начала войны украинская IT-компания BetterMe, занимающаяся разработкой мобильных приложений и продукции для здорового образа жизни, перечислила 1 млн. гривен в благотворительный фонд «Повернись живим». А сейчас команда обновила собственное приложение для поддержки ментального здоровья детей и взрослых BetterMe: Mental Health — в нем появился новый раздел с рекомендациями по поддержанию психологического состояния детей во время войны.

В частности, доступны игры, которые взрослые могут играть с детьми, отвлекая их от звуков сирен и взрывов. Все материалы предоставлены UNICEF. Также приложение содержит детские аудиосказки на украинском языке от авторов Telegram канала «Павлуша и Ява».

«Сотни тысяч взрослых и детей в Украине уже около трех недель скрываются в укрытиях, видят разрушенные дома и школы, слышат звуки сирен и ракетных ударов. Конечно, это негативно влияет на их психологическое состояние. Теперь BetterMe: Mental Health помогает взрослым заботиться не только о своем ментальном здоровье, но и облегчить последствия этой трагедии для психики своих детей», Виктория Репа, CEO BetterMe

Для взрослых пользователей BetterMe: Mental Health предлагает медитации для сна и успокоения, дыхательные упражнения, курсы для борьбы с тревожностью, стрессом, страхом и т.д.

Приложение бесплатное на территории Украины — оно доступно на iOS и Android.