В Украине ожидают повышения тарифов на Интернет с 1 октября — при чем тут Гетманцев?

Уже в октябре украинцы могут столкнуться с ростом тарифов и проблемами с доступом в Интернет.

Дело в том, что с 1 октября телекоммуникационных провайдеров планируют перевести на общую систему налогообложения, тогда как большинство сейчас работают, как ФЛП, платя единый налог (речь идет, в основном, именно о провайдерах, работающих в селах или поселках).

«Такие микрокомпании будут вынуждены оперативно расширять штат для администрирования общей системы налогообложения, а дополнительные расходы в конечном итоге будут возложены на конечного потребителя. В целом, это коснется всех абонентов, но в селах услуга и так дороже, чем в городах», — говорит организатор Украинской Конференции Операторов и Сервисов (УКОС) Александр Петруня.

Сообщается, что предложение о переводе провайдеров на общую систему налогообложения, поступило от нардепа Даниила Гетманцева, который председательствует в налоговом комитете ВР.

Сейчас представители интернет-бизнеса зарегистрировали петицию с требованием заморозить инициативу Гетманцева — по крайней мере до завершения войны. На момент публикации статьи она собрала 17 500 голосов из 25 000 необходимых.

«Создается впечатление, что такая антиконкурентная «политика» в отношении малого и среднего бизнеса именно сферы электронных коммуникаций имеет другую цель, в частности, поглощение этого бизнеса, или его уничтожение и, как следствие, лишение потребителя доступных по цене и качеству услуг доступа к сети Интернет», — отмечается в петиции.

Напомним, что неделю назад депутаты так и не приняли законопроект о повышении налогов — не хватило двух голосов. Последняя версия документа предусматривает повышение ставки военного сбора до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП (плательщиков единого налога III группы) и установление военного сбора для ФЛП (плательщиков единого налога I, II и IV группы) на уровне 10% минимальной зарплаты. Среди прочего предлагалось установить ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

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