Новости Технологии 11.09.2024 в 11:00 comment views icon

В Украине ожидают повышения тарифов на Интернет с 1 октября — при чем тут Гетманцев?

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Уже в октябре украинцы могут столкнуться с ростом тарифов и проблемами с доступом в Интернет.

Дело в том, что с 1 октября телекоммуникационных провайдеров планируют перевести на общую систему налогообложения, тогда как большинство сейчас работают, как ФЛП, платя единый налог (речь идет, в основном, именно о провайдерах, работающих в селах или поселках).

«Такие микрокомпании будут вынуждены оперативно расширять штат для администрирования общей системы налогообложения, а дополнительные расходы в конечном итоге будут возложены на конечного потребителя. В целом, это коснется всех абонентов, но в селах услуга и так дороже, чем в городах», — говорит организатор Украинской Конференции Операторов и Сервисов (УКОС) Александр Петруня.

Сообщается, что предложение о переводе провайдеров на общую систему налогообложения, поступило от нардепа Даниила Гетманцева, который председательствует в налоговом комитете ВР.

Сейчас представители интернет-бизнеса зарегистрировали петицию с требованием заморозить инициативу Гетманцева — по крайней мере до завершения войны. На момент публикации статьи она собрала 17 500 голосов из 25 000 необходимых.

«Создается впечатление, что такая антиконкурентная «политика» в отношении малого и среднего бизнеса именно сферы электронных коммуникаций имеет другую цель, в частности, поглощение этого бизнеса, или его уничтожение и, как следствие, лишение потребителя доступных по цене и качеству услуг доступа к сети Интернет», — отмечается в петиции.

Напомним, что неделю назад депутаты так и не приняли законопроект о повышении налогов — не хватило двух голосов. Последняя версия документа предусматривает повышение ставки военного сбора до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП (плательщиков единого налога III группы) и установление военного сбора для ФЛП (плательщиков единого налога I, II и IV группы) на уровне 10% минимальной зарплаты. Среди прочего предлагалось установить ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Большой брат следит за тобой: нардепы хотят запустить видеонаблюдение за украинцами и автотранспортом

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy.
Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків!
Отримати знижку на курс

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить