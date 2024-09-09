Большой брат следит за тобой: нардепы хотят запустить видеонаблюдение за украинцами и автотранспортом

Похоже, украинские народные избранники решили установить тотальный контроль над украинцами. Соответствующие нововведения содержит законопроект №11031. В феврале этого года его зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие. А теперь ВРУ планирует вернуться к его рассмотрению.

Законопроект №11031 называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности». Он предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания), оцифрованный образ лица лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В частности, с помощью этой системы можно будет отследить данные об автомобиле. Это может иметь существенные последствия для лиц, уклоняющихся от мобилизации и обновления данных в ТЦК. Следовательно, система упростит поиск транспортных средств уклонистов.

Как ожидается, объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физические лица, а также транспортные средства;

публичные места;

другие территории общего пользования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

Идентификация информационного объекта «физическое лицо» будет осуществляться на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

собственное имя,

дата рождения/смерти,

место рождения,

пол,

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (пребывания) лица,

сведения о гражданстве или его отсутствии,

оцифрованный образ лица человека,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Идентификация транспортного средства будет осуществляться на основании следующих сведений: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации места жительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица.

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С целью получения информации для идентификации объектов, система видеомониторинга будет взаимодействовать с различными государственными реестрами. В частности, указывают на взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков.

Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) хранятся и обрабатываются в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

Источник: Судебно-юридическая газета

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