«Паляниця» ─ новое оружие Украины для уничтожения российских аэродромов

В последние дни Владимир Зеленский неоднократно упоминал украинскую ракету-дрон «Паляниця». Во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины он заявил, что украинские военные впервые нанесли удар по врагу с помощью «Паляниці». А уже сегодня в Telegram-канале Zelenskiy/Official появилось видео, посвященное новейшей украинской разработке.

В видео отмечается, что за два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине более 43 тыс. ракет различных типов и КАБов. Чтобы эффективно противостоять этому, надо уничтожать носители этого вооружения — российские самолеты на военных аэродромах. Поскольку ВСУ ограничены в использовании дальнобойного оружия союзников по военным объектам в глубине россии, Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов и приняла другие меры для стимуляции ракетной отрасли.

В результате этих действий удалось создать украинскую дальнобойную ракету-дрон «Паляниця». На ее разработку ушло полтора года. Большинство информации об этом оружии засекречено, например радиус действия, боевая часть и количество изготовленных единиц.

В то же время сообщается, что в пределах действия ракеты-дрона находится 20 военных российских аэродромов. «Паляниця» запускается с наземной платформы. Ракета оснащена турбореактивным двигателем. Еще важно, что стоимость украинской ракеты-дрона намного ниже аналогов.

Сейчас идет работа над удешевлением и увеличением производства таких ракет. Их массовое применение позволит уничтожить наступательный потенциал агрессора и сохранить жизнь украинцам.