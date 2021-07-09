В Верховну Раду внесли законопроєкти щодо правил руху та штрафів для водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів тощо





В Верховну Раду України внесли законопроєкти №5731 та №5732, які встановлюють основні правила дорожнього руху для електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів тощо, а також адміністративні штрафи за порушення цих правил для власників такого транспорту.

Отже, проєкт №5731 Закону про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо руху самобалансуючих транспортних засобів обладнаних електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер) пропонує наступне.

Право керування самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами, які використовують для руху проїзні частини доріг, вулиць чи узбіч, мають особи, які досягли 16-річного віку.

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності — по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані транспортні засоби;

та належним чином обладнані транспортні засоби; перебувати в застебнутому мотошоломі ;

; не відволікатись від керування транспортними засобами;

не перевозити вантажі , що заважають керуванню;

, що заважають керуванню; не перевозити пасажирів.

Самобалансуючі транспортні засоби обладнані електродвигунами повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби — зовнішніми світловими приладами.

У свою чергу проєкт №5732 Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху особами, які керують самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер) пропонує в питаннях штрафів прирівняти водіїв персонального електротранспорту до пішоходів, велосипедистів та осіб, які керують гужовим транспортом.

Таким чином, для них почнуть діяти наступні штрафи:

Порушення ПДР — 340 грн ;

; Порушення ПДР в стані сп’яніння — 680 грн ;

; Створення аварійної ситуації — 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Зазначимо, що недавно КМДА та всі сервіси прокату електросамокатів Києва підписали меморандум, який передбачає зниження швидкості, страховку, захист, техобслуговування тощо. У той же час деякі українські експерти вважають, що найкращий варіант для електросамокатів і моноколіс – мережа якісних велодоріжок, якими зможуть рухатись всі типи ЛПТ (легкого персонального транспорту).

Джерело: ВРУ (1, 2)