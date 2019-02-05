В Виннице открыли крупный завод по производству солнечных панелей Kness Pv

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Сегодня в Виннице открыли первый в Украине крупный завод по производству солнечных панелей Kness Pv. Ожидается, что первые панели от украинского производителя, который специализируется на традиционной и возобновляемой энергетике, появятся в продаже уже в феврале текущего года.

Площадь производства Kness Pv составляет 6600 кв. м, используются автоматизированные линии, инвестиции в проект составили порядка 5 млн евро. Мощность производимой продукции составляет 200 МВт в год, еще столько же будет добавлено при запуске второй очереди производства в течение 2019 года.

Как рассказали в компании, установленное на заводе оборудование разрабатывал Национальный институт КНР, один из ведущих технологических центров мира в сфере возобновляемой энергетики. Производственные линии завода позволяют производить разные типы солнечных панелей — рамочных и безрамочных номинальной мощностью 270-370 Вт.

По словам представителей Kness Pv, все характеристики производимых солнечных панелей отвечают мировым требованиям, что позволит реализовывать готовую продукцию не только в Украине, но и за пределами страны.

Напомним, что при использовании отечественного оборудования при установке «зеленых» объектов, производителям предоставляется надбавка к «зеленому» тарифу до 10%.

Источник: Liga.net