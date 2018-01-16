В Volkswagen рассказали, что электрический кроссовер I.D. CROZZ с мощностью 300 л.с. и запасом хода 500 км будет стоить от $30 тыс.

О будущей линейке электромобилей Volkswagen I.D. известно практически все, начиная с дизайна и заканчивая подробными техническими характеристиками и сроками выхода. Единственное, что не было известно об этих моделях – стоимость серийных экземпляров, однако благодаря разговорчивости Маттиаса Эрба, исполнительного вице-президента североамериканского подразделения Volkswagen, эта информация перестала быть тайной.

По его словам, ценообразование будущих электромобилей компании будет строиться по тем же принципам, что и в случае с бензиновыми/дизельными моделями – одним из основных критериев станет полезный объем салона. К примеру, кроссовер I.D. Crozz будет стоить столько же, сколько стоит сравнимая по размерам внутреннего пространства модель VW Atlas – от $30,750.

Маттиас Эрб особо подчеркнул, что речь идет о полном ценнике без учета скидок и возможных налоговых льгот, которые в данный момент в США составляют порядка $7,500 (EV tax credit). Таким образом, реальный покупатель в США сможет приобрести электрокроссовер I.D. Crozz всего за $23,000.

VW Atlas vs. VW Tiguan vs. VW I.D. Crozz

Знакомые с семейным кроссовером VW Atlas читатели могут удивиться сравнению с моделью VW I.D. Crozz, так как последняя выглядит заметно меньше. Дело в том, что отсутствие необходимости интегрировать в автомобиль массивный ДВС-двигатель, трансмиссию и другие элементы позволяет заметно увеличить полезное внутреннее пространство. Именно поэтому I.D. Crozz по своим внешним габаритам сравним с кроссовером Tiguan, однако по размеру салона может соперничать с более крупным Atlas.

Напомним, что электрический кроссовер VW I.D. CROZZ получил полный привод 4MOTION, в котором на передней и на задней осях установлено по одному двигателю: 100 л.с. на передней оси и 200 л.с. – на задней, что позволяет получить максимальную скорость 180 км/ч. Батарея емкостью 83 кВтч обеспечивает запас хода на одном заряде батареи до 500 км в новом европейском испытательном цикле NEDC и поддерживает систему быстрой зарядки (до 80% за 30 минут).

Серийная версия кроссовера I.D. CROZZ выйдет в 2020 году одновременно с хэтчбеком Golf-класса I.D., а спустя два года к ним присоединится электрический микроавтобус I.D.BUZZ.

Источник: InsideEv`s