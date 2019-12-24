В ядре Linux 5.6 появится полноценная поддержка стандарта USB 4

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Релиз крупного обновления ядра Linux 5.5 со множеством нововведений в стабильной ветке ожидается только в конце следующего месяца, но следующая версия Linux с порядковым номером 5.6, чей релиз ожидается к апрелю, уже сейчас представляется весьма замечательным обновлением. Дело в том, что наряду с другими изменениями там ожидаются встроенный VPN WireGuard и полноценная поддержка новейшего интерфейса USB 4. Об этом сообщил главный редактор сайта Phoronix Майкл Ларабел.

Отраслевая организация USB Implementers Forum опубликовала финальную спецификацию стандарта USB 4 (или USB 4.0), чьё распространение ознаменует конец для старого разъема USB Type-A (наконец-то!), в сентябре. Напомним, USB 4 использует физический разъем USB Type-C, характеризуется пропускной способностью 40 Гбит/с и является обратно совместимым с USB 2, USB 3, Thunderbolt 3 и видеовыходом DisplayPort. Затем в октябре Intel выпустила ряд патчей для базовой поддержки USB 4 в Linux. А сейчас дело дошло до реализации полноценной поддержки.

Итак, ядро Linux 5.6 будет поддерживать USB 4, туннелирование USB 3.x, PCIe, DisplayPort для Thunderbolt, одноранговые сети P2P, обновление прошивки NMVe-устройств, а также общую виртуальную память будущих графических адаптеров Intel Xe.

Ожидается, что Linux 5.6 будет использоваться в дистрибутивах Fedora 32 и Ubuntu 20.04 LTS. Первые устройства с поддержкой USB 4 появятся на рынке в следующем году.

Источник: Phoronix