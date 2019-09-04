Принята спецификация USB4 — максимальная скорость увеличена до 40 Гбит/с

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Организация USB Implementers Forum (USB-IF), продвигающая технологию USB, сегодня объявила о выпуске финальных спецификаций следующей версии популярного интерфейса — USB4 (или USB 4.0). Напомним, USB-IF впервые анонсировала USB4 в марте этого года, а в июне еще одним коротким анонсом предварила публикацию финальных спецификаций до конца лета. И вот сейчас эти самые финальные спецификации утверждены и теперь можно быть уверенным, что в следующем году на рынке появятся разнообразные розничные продукты c USB 4.

Новый стандарт USB4 основан на протоколе Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с — это вдвое больше по сравнению с нынешним стандартом USB 3.2. С распространением USB4 старый разъем USB Type-A отправится на свалку истории, а эталонным станет USB Type-C, поддерживающий мощность зарядки до 100 Вт (протокол USB Power Delivery). USB4 сохранил совместимость с предыдущими стандартами USB, включая USB 3.2, USB 2.0, а также Thunderbolt 3.

Спецификации USB 4 подразумевают в том числе поддержку HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 для передачи видео с возможностью подключения двух дисплеев 4K либо одного дисплея 5K по одному кабелю (сертифицированному).

Как известно, новейшие 10-нм процессоры Intel Core оснащаются встроенным контроллером Thunderbolt 3, так что не будет сюрпризом, если ноутбуки на базе новых чипов первыми получат сертификацию USB4.

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