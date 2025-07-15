Новости WTF 15.07.2025 comment views icon

В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии

Министр энергетики Индии Манохар Лал Хаттар анонсировал новые правила для использования кондиционеров, которые предусматривают, что каждое устройство, которое продается в стране, должно содержать термостат с ограничением установки температуры не ниже 20°C.

Новые правила, по мнению правительства, приведут к значительной экономии энергии в стране с населением более 1,4 миллиарда человек и ежегодной продажей кондиционеров в размере 10-15 млн единиц.

Текущие настройки кондиционеров в Индии позволяют температуру до 17°C, тогда как каждый «более высокий градус» якобы может сэкономить «около 6% электроэнергии». Хаттар говорит, что правило вступит в силу «в ближайшее время», хотя и не раскрыл точных сроков внедрения.

Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК

Очевидно, реакция на предложение была неоднозначной: эксперты по энергетике в целом оценили этот шаг, однако отмечают, что требование к большей энергоэффективности устройств помогло бы больше.

«Попытка сэкономить энергию — это хорошо, но в то же время я надеюсь, что правительство позаботится о том, чтобы люди не испытывали слишком много неудобств», — говорит Викрам Каннан, 37-летний учитель, который живет в южном городе Ченнаи со своей женой и 4-летней дочерью. «Иногда нет другого выбора, кроме как установить низкую температуру кондиционера в таких городах, как наш, потому что там слишком жарко и влажно».

Летом температура в некоторых частях страны может достигать 51°C, поэтому очевидно, что кондиционеры здесь пользуются большим спросом. Согласно оценке исследователей Калифорнийского университета в Беркли, на комнатные кондиционеры приходилось до четверти электроэнергии, использованной в Индии в периоды самого высокого потребления в 2024 году. Новые блоки устройств, добавленные между 2019 и 2024 годами, увеличили пиковый спрос в Индии на электроэнергию примерно на то же количество, которое понадобится для питания Нью-Дели в течение года. Энергетические потребности Индии также являются ключевой причиной того, что она считается одним из крупнейших источников выбросов газов, которые нагревают планету.

Другая проблема заключается в том, что многие кондиционеры, доступные в Индии, настолько неэффективны, что не разрешены для продажи во многих других странах.

«Хотя Индия импортирует большинство ключевых компонентов для своих кондиционеров из Китая, почти 80% кондиционеров, которые сейчас продаются в Индии, будут запрещены в Китае», — говорит Никит Абхьянкар, руководитель Индийского центра энергетики и климата в Калифорнийском университете в Беркли.

Альтернативы, которые предлагают эксперты по энергетике: обеспечение надлежащей вентиляции в новых зданиях, сочетание кондиционеров с другими методами охлаждения и использование интеллектуальных технологий для работы кондиционеров.

«Использование кондиционеров значительно уменьшается, если пользователи также используют потолочные вентиляторы, поскольку комната охлаждается гораздо быстрее», — добавляет Абхьянкар.

Если новые ограничения или другие правила в конце концов не введут, ожидается, что в Индии к следующему году возникнет дефицит электроэнергии.

Забудьте о кондиционере: исследователи советуют «холодные крыши» для спасения от жары

Спецпроекты
ObmenAT24 опинився серед перших у переліку найкращих криптообмінних сервісів України
Не чекає, поки спрацює правило, а самостійно шукає відхилення. Як Elastic AI захищає від кіберзагроз

Источник: AP News, TRT Global

Популярные новости

Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
Sony представила флагманский телевизор Bravia 8 II QD-OLED и более доступные Bravia 5 и 2 II
Epic Games Store запустил бесплатную раздачу 2-х игр — с известным психоделическим платформером 2023 года
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
ИИ-бот McDonald’s прятал базу кандидатов на работу под паролем «123456» — ее взломали за 30 минут
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца
«Декстер: Воскрешение» выйдет 12 июля с украинской озвучкой — Megogo и Киевстар ТВ получили права на показ сериалов Paramount+
Исследование: видеоигры снижают стресс — даже те, что имеют сцены с насилием
(Не) последний заезд? Вин Дизель намекнул на возвращение погибшего персонажа в «Форсаж 11»
Легендарный степлер-убийцу Switch 2 продают за более $200 000 — с ним подарят трусы
Инженер-программист Amazon уже год работает по 30 минут в день — из-за «дискриминации» от коллег из Индии
Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом
Зомби-спутник NASA выдал мощный сигнал после 60 лет молчания
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить