В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии

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Министр энергетики Индии Манохар Лал Хаттар анонсировал новые правила для использования кондиционеров, которые предусматривают, что каждое устройство, которое продается в стране, должно содержать термостат с ограничением установки температуры не ниже 20°C.

Новые правила, по мнению правительства, приведут к значительной экономии энергии в стране с населением более 1,4 миллиарда человек и ежегодной продажей кондиционеров в размере 10-15 млн единиц.

Текущие настройки кондиционеров в Индии позволяют температуру до 17°C, тогда как каждый «более высокий градус» якобы может сэкономить «около 6% электроэнергии». Хаттар говорит, что правило вступит в силу «в ближайшее время», хотя и не раскрыл точных сроков внедрения.

Очевидно, реакция на предложение была неоднозначной: эксперты по энергетике в целом оценили этот шаг, однако отмечают, что требование к большей энергоэффективности устройств помогло бы больше.

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«Попытка сэкономить энергию — это хорошо, но в то же время я надеюсь, что правительство позаботится о том, чтобы люди не испытывали слишком много неудобств», — говорит Викрам Каннан, 37-летний учитель, который живет в южном городе Ченнаи со своей женой и 4-летней дочерью. «Иногда нет другого выбора, кроме как установить низкую температуру кондиционера в таких городах, как наш, потому что там слишком жарко и влажно».

Летом температура в некоторых частях страны может достигать 51°C, поэтому очевидно, что кондиционеры здесь пользуются большим спросом. Согласно оценке исследователей Калифорнийского университета в Беркли, на комнатные кондиционеры приходилось до четверти электроэнергии, использованной в Индии в периоды самого высокого потребления в 2024 году. Новые блоки устройств, добавленные между 2019 и 2024 годами, увеличили пиковый спрос в Индии на электроэнергию примерно на то же количество, которое понадобится для питания Нью-Дели в течение года. Энергетические потребности Индии также являются ключевой причиной того, что она считается одним из крупнейших источников выбросов газов, которые нагревают планету.

Другая проблема заключается в том, что многие кондиционеры, доступные в Индии, настолько неэффективны, что не разрешены для продажи во многих других странах.

«Хотя Индия импортирует большинство ключевых компонентов для своих кондиционеров из Китая, почти 80% кондиционеров, которые сейчас продаются в Индии, будут запрещены в Китае», — говорит Никит Абхьянкар, руководитель Индийского центра энергетики и климата в Калифорнийском университете в Беркли.

Альтернативы, которые предлагают эксперты по энергетике: обеспечение надлежащей вентиляции в новых зданиях, сочетание кондиционеров с другими методами охлаждения и использование интеллектуальных технологий для работы кондиционеров.

«Использование кондиционеров значительно уменьшается, если пользователи также используют потолочные вентиляторы, поскольку комната охлаждается гораздо быстрее», — добавляет Абхьянкар.

Если новые ограничения или другие правила в конце концов не введут, ожидается, что в Индии к следующему году возникнет дефицит электроэнергии.

Источник: AP News, TRT Global