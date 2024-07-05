Новости Наука и космос 05.07.2024 в 12:00 comment views icon

Забудьте о кондиционере: исследователи советуют «холодные крыши» для спасения от жары

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Забудьте о кондиционере: исследователи советуют «холодные крыши» для спасения от жары

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что нанесение определенного типа краски на крыши может смягчить жару в городах.

Речь идет о белой краске или краске, отражающей свет — и если бы подобную практику применили по всему городу, то его общую температуру можно было бы снизить на 2℃ и уменьшить количество систем кондиционирования воздуха, используемых внутри зданий для прохлады и наоборот повышают температуру на улице.

Исследователи создали трехмерную климатическую модель Лондона на основе двух самых жарких в истории дней в городе, чтобы оценить эффективную систему управления температурой: окрашенные холодные крыши, зеленые крыши, древесную растительность на улицах, или кондиционер.

Оказалось, что кондиционеры нагревают центр города минимум на 1℃, тогда как влияние зеленых крыш менялось в течение дня — днем температура упала на 0,5℃, однако ночью тепло, которое задерживалось в органическом веществе, вызвало повышение температуры.

Так же высадка лиственных деревьев помогала преодолеть жару ночью, однако днем не предоставила обнадеживающих результатов, поскольку уровень влажности вырос.

В то же время холодные крыши, которые отражают, а не поглощают тепло, уравновесили температуру внутри и снаружи, а также снизили ее на 2℃ на определенных территориях.

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«Мы обнаружили, что холодные крыши — это лучший способ поддержания низкой температуры в чрезвычайно жаркие летние дни. Другие методы имели ряд важных побочных эффектов и преимуществ, но ни один не смог уменьшить городское тепло на улице почти до такого же уровня», — заявил ведущий автор исследования Оскар Брус в пресс-релизе.

Исследование опубликовано в Geophysical Researcher Letters 4 июля.

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