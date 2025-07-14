Новости Технологии 14.07.2025 comment views icon

Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК

Индийский бизнесмен Мукеш Амбани, который в прошлом году устроил одну из самых роскошных свадеб в истории для своего сына, объявил о грандиозных планах — обеспечить, чуть ли не все домохозяйства Индии персональным компьютером. Каким образом? Просто модернизировав имеющиеся телевизоры.

На днях телекоммуникационная компания Амбани, который является самым богатым человеком Индии и занимает 16-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg, объявила о запуске JioPC — сервиса, предлагающего облачный опыт работы с ПК через имеющиеся телеприставки Jio (они поставляются бесплатно в комплекте с услугой домашнего широкополосного доступу в интернет, или же их можно приобрести отдельно за $64).

JioPC уже доступен в бесплатной пробной версии и через список ожидания. Активировать его можно сразу после получения приглашения, подключения мыши и клавиатуры, а также настройки учетной записи. Пользователи сразу получат предустановленный LibreOffice, тогда как доступ к программам Microsoft Office можно оформить уже через доступный браузер.

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Из минусов — сервис пока не поддерживает периферии, вроде камеры или принтера, но у компании Амбани под названием Jio Platforms масштабные планы (по крайней мере на бумаге), которые помогут существенно увеличить базу пользователей, что уже насчитывает около 488 млн.

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По данным директора по исследованиям Counterpoint Таруна Патхака, сейчас 70% индийских домохозяйств имеют телевизор и только 15% — владеют ПК. Поэтому у JioPC есть большой потенциал, который придется еще подкрепить надлежащим маркетингом и разъяснениями.

Правительственные данные тем временем свидетельствуют, что активная база пользователей платных телеприставок в Индии достигает почти 57 миллионов. Хотя традиционный рынок телевидения (DTH) сокращается, поскольку все больше потребителей переходят на интернет-услуги. По состоянию на март, активная база абонентов DTH сократилась на 8% в годовом исчислении.

Что касается местного рынка ПК, то он фиксировал рост поставок более чем на 8% в годовом исчислении, достигнув 3,3 миллиона единиц — седьмой подряд квартал роста, согласно IDC. Однако распространение ПК в Индии все еще остается относительно низким, если сравнивать с рынками США и Китая, ввиду таких очевидных причин, как ограниченные доходы населения и широкое использование смартфонов в качестве основных вычислительных устройств.

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Источник: TechCrunch, Jio

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