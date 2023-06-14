В июле выйдет дополнение Hi-Fi Rush – Arcade Challenge с двумя новыми режимами, дополнительными атаками и испытаниями

Студия Tango Gameworks анонсировала новый контент для игры Hi-Fi Rush, который станет доступным пользователям в следующем месяце. Грядущее дополнение Hi-Fi Rush – Arcade Challenge принесёт два новых режима, которые разблокируются после достижения конца игры.

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Tango Gameworks показала трейлер дополнения, премьера которого состоялась во время Xbox Games Showcase Extended. В описании к трейлеру говорится, что новый режим BPM RUSH ставит перед игроками задачу сражаться с волнами врагов под музыку с постоянно растущей частотой ударов в минуту.

«По мере того, как вы побеждаете каждую волну и сражаетесь с новыми закаленными врагами, BPM будет ускоряться до следующего уровня, вплоть до колоссальных 200 BPM!», — говорится в описании режима.

В режиме Power Up! Tower Up! предстоит пройти испытания Rhythm Tower. При этом персонаж будет получать усиления и дебафы, влияющие на его характеристики и множитель очков. При усилении характеристик снижается множитель счета, а увеличенный множитель счёта ведет к ослаблению персонажа.

Обновление также принесет новые специальные атаки с участием механических компаньонов CNMN и Smidge. Дополнительно обещают новые испытания, чтобы заработать новые наклейки для фоторежима, несколько новых футболок для Чай и наряды для Корсики, новые позы и фильтры для фоторежима и другие новшества.

Дополнение Hi-Fi Rush – Arcade Challenge выйдет 5 июля.

Источник: videogameschronicle