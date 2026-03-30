За что такие деньги: техноблогер сравнил аудиокабель за $4000 с кабелем Amazon Basics за $7

Техноблогер Амир из Audio Science Review сравнил дорогой аудиокабель за $4000 с кабелем Amazon Basics за $7 и заявил, что нет смысла платить такие бешеные деньги.





Амир провел сравнение с использованием научного аудиооборудования и убедился, что кабеля Amazon Basics за $7 более чем достаточно. Он сравнил стереофонические кабели RCA, которые в основном используются для соединения компонентов Hi-Fi. Их также могут использовать некоторые звуковые карты и устройства для просмотра видео, например, домашние кинотеатры.

Стандарт RCA появился более ста лет назад, в 1919 году. Аудиофилы, которые подключают старую аналоговую аппаратуру, определенные усилители или проигрыватели, наиболее эффективно используют эти кабели. Поэтому RCA, вероятно, будут иметь поддержку еще в течение нескольких десятилетий в Hi-Fi-системах.

Амир сравнил 2 RCA-кабеля Amazon Basics длиной 1,2 м и по цене $7 с парой аналоговых межблочных кабелей Kimber Kable KS 1036 Select Series длиной 1 м по цене $4 100. Продукция с Amazon обещает «кристально» чистый звук и надежную работу благодаря позолоченным разъемам. Премиальные кабели Kimber используют проводники из чистого серебра Black Pearl, изготовленные методом алмазной штамповки и изолированные первичным диэлектриком FEP с соблюдением строжайших допусков для максимальной передачи сигналов высочайшей точности





Блогер обращает внимание на совершенно ненужный кейс для транспортировки кабелей Kimber, который выглядит слишком дешево для такой премиальной продукции. Еще хуже, что конструкция кабеля с фиксатором имеет столько же недостатков, сколько и преимуществ. Такая фиксация может вызвать повреждения, если человек, например, незнаком с этим механизмом. Внутри разъема находятся хрупкие пластиковые защелки. Это, несомненно, недостаток по сравнению с традиционными RCA-кабелями

Анализируя качество звука, Амир использовал оборудование Audio Precision. При использовании постоянного синусоидального сигнала частотой 4 кГц, оба кабеля демонстрировали незначительные искажения. К тому же, кабель Kimber демонстрировал немного больше помех от сети.

Кабели также продемонстрировали идентичные характеристики в широком диапазоне частот. Тесты не выявили фазовых различий. То же самое наблюдалось на графике нарастания прямоугольного импульса. Даже на значительно увеличенном графике из анализатора Audio Precision видно, что эти два кабеля дали одинаковые результаты.

Напоследок блогер перешел к сравнению профилей спектра джиттера в стресс-тесте с нагрузкой по пропускной способности. Кабель Amazon Basics продемонстрировал незначительное (пикосекундное) увеличение джиттера. Амир отметил, что этот кабель значительно длиннее своего премиального конкурента. За более длинный кабель Kimber пришлось бы заплатить значительные средства.

В остальном блогер сделал ожидаемый вывод. Аудиофильские RCA-кабели не стоят своих денег. Качественные кабели, в частности, тот же Amazon Basics и более дорогие, имеют самый низкий уровень помех, самые низкие искажения и самую широкую пропускную способность среди всех компонентов аудиосистемы. Это не слабые или чувствительные цепи, способные к неисправностям, аудиосигналы не исчерпывают возможностей RCA-кабелей и поэтому не имеет смысла тратиться на что-то подороже.

Ранее мы писали, что Spotify добавил «Эксклюзивный режим» для аудиофилов на ПК с Windows. Между тем аудиофилы провалили «слепой» тест на чистоту звука: его подавали через кабель, землю и банан.

Источник: Tom’s Hardware