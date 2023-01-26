Вийшов пригодницький ритм-екшен Hi-Fi Rush від розробників The Evil Within

Tango Gameworks – студія Bethesda, відома як творець серії The Evil Within та Ghostwire: Tokyo – повідомила про вихід гри Hi-Fi Rush. Це пригодницький ритм-екшен, «у якому всім заправляє музика».
Гравцеві належить досліджувати яскравий анімований світ і знищувати лиходіїв та роботів на своєму шляху. Потрібно буде керувати рок-зіркою Чаєм, що починає свій шлях, і його командою, щоб кинути виклик злісній мегакорпорації. Досягти більшого успіху можна, якщо виконувати хіти в такт музиці.
«Під час незаконного експерименту в корпорації до серця Чая помилково припаяли плеєр, і тому хлопчину було визнано бракованим зразком. Тепер йому належить битися за свободу в яскравому анімованому світі, де все підкоряється музичному ритму — головоломки, вороги, навіть приколи та перепалки!» – йдеться в описі проєкту.
У Hi-Fi Rush предмети по всьому світу пульсують у такт музиці, яка, схоже, справді додасть грі інтересу. У проєкті використовується ліцензійна музика реальних груп, таких як The Black Keys та Nine Inch Nails.
Гра Hi-Fi Rush вже доступна на платформах Xbox Series X/S та ПК, у тому числі передплатникам Game Pass.
Джерело: The Verge