Vaio Vision+ 14 — самый легкий в мире портативный 14-дюймовый монитор по цене $340

Vaio объявила о создании самого легкого в мире портативного монитора. Новый Vaio Vision+ 14 весит всего 325 г и имеет толщину 3,9 мм (в самом тонком месте). При этом производитель заявляет о прочной конструкции и приличных характеристиках.

Портативный монитор Vaio Vision+ 14 имеет 14-дюймовую панель с разрешением 1920×1200 пикселей (соотношение сторон 16:10). Дисплей обеспечивает «высокую яркость, широкие углы обзора, широкую цветовую гамму», но конкретные параметры не указываются. Также сообщается об антибликовом покрытии. Устройство получило 2 порта USB Type-C, в том числе со сквозным PD. Для работы монитора достаточно лишь 10 Вт энергии, но для сквозного PD и зарядки ноутбука рекомендуется не менее 65 Вт.

Новинка имеет размеры 312,0×211,1х3,9~12,4 мм. В более широкой части разместились разъемы, электронные компоненты и подставка, которая позволяет установить дисплей горизонтально рядом с ноутбуком. При необходимости Vaio Vision+ 14 можно разместить над дисплеем ноутбука. В комплект поставки входит защитный чехол. Он добавляет размеров (334×222 мм) и веса дисплею, ведь сам только чехол весит больше, чем дисплей — 440 г. А общий вес увеличивается до 765 г. Тем не менее производитель заявляет о высокой долговечности новинки, так что можно решиться положить Vaio Vision+ 14 в сумку к ноутбуку без защитного чехла.

Портативный дисплей Vaio Vision+ 14 поступит в продажу в Японии по цене около $340. Информация о ценах и сроках начала продаж в других регионах пока не сообщается.

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Источник: tomshardware

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