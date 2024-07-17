Вакансия сисадмина на антарктической станции «Академик Вернадский» — требуется универсальный специалист

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» объявила набор в экспедицию 2025-2026 года. Среди прочих, требуется системный администратор.

Вакансия Национального антарктического научного центра (НАНЦ) не имеет никаких возрастных, половых или других подобных ограничений для участников. Основные требования — профессиональное образование, опыт работы и способность работать в изолированных и экстремальных условиях Антарктиды. Также нужно не иметь хронических заболеваний, противопоказаний по здоровью, способность работать во время депривации, коммуникабельность и неконфликтность. Также желательно владеть английским или испанским языком.

Экспедиции нужны геологи и геофизики, специалисты по физике атмосферы, метеорологи. Обеспечивать жизнедеятельность ученых будут, в частности, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и, конечно же, сисадмин. Чтобы попасть в экспедицию, нужно прислать заявление и соответствующие документы до 14 августа. Подробное официальное объявление содержит все необходимые контакты, образцы, разъяснения и информацию о конкурсном отборе. Собеседования с кандидатами возможны офлайн или онлайн.

Системный администратор станции «Академик Вернадский» должен обеспечивать администрирование Ubuntu/Windows PC, Proxmox, Portainer, Docker-контейнеров, понимать уровни OSI. Он будет администрировать сеть на базе оборудования Ubiquiti, HP, Mikrotik, (Firewall, 802.3ad, 802.1q, Routing). Должен разбираться в скриптах Python, мониторить Prometheus, Grafana Zabbix. Администратор будет поддерживать работоспособность ПК и оргтехники, RAID массива, спутниковой связи на уровне сервисной и ремонтной службы.

Из навыков также понадобится умение проводить кабели в метель, составление отчетной документации, понимание правил и требований радиосвязи. Сисадмин также должен при необходимости объяснять коллегам, как использовать сервисы или технику. Любые другие необходимые навыки в условиях станции также приветствуются.

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Интересный для многих вопрос: «А что с мобилизацией и выездом за границу?». НАНЦ подает соответствующий запрос в пограничную службу и получает специальное разрешение. Если же кандидата мобилизовали во время процесса устройства — «здесь мы ничего сделать не можем».

Как видно, работа сложная, для нее понадобится настоящий универсал. Но ведь на «Академик Вернадский» нет войны и, как свидетельствуют официальные фото, есть бар и пингвины — что еще нужно?

Источники: МОН, Facebook,