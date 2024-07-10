Новости Новости 10.07.2024 в 14:10 comment views icon

Вакансия: видеообозреватель техники для YouTube-канала ITC

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вакансия: видеообозреватель техники для YouTube-канала ITC

Ищем в команду ITC автора видеообзоров технических новинок для нашего YouTube-канала — человека, который искренне увлекается технологиями и стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта об IT с неравнодушной и активной аудиторией.

Ваши обязанности:

  • Съемка одного видеообзора в неделю (возможны другие форматы видео в будущем).
  • Написание сценария к видеообзору — с техническими деталями, контекстом и собственным мнением.
  • Самостоятельный монтаж видео.
  • Нарезка коротких видео на основе обзора для соцсетей.
  • Подготовка и публикация контента для канала (обложки и описания с учетом требований YouTube).
  • Анализ статистики и внедрение идей по улучшению контента или деятельности канала.

Вы наш человек, если:

  • Любите технику и мимо вашего внимания не проходит ни одна крутая новинка.
  • У вас есть опыт в создании видеообзоров и в видеомонтаже.
  • У вас есть опыт работы с YouTube и понимаете его алгоритмы.
  • У вас есть минимальный набор оборудования (камера+микрофон+свет) и доступ к обустроенному месту, где можно хорошо отснять технику.

Что предлагаем мы?

  • Достойная заработная плата — по результатам собеседования (в соответствии с вашими навыками)
  • Работа на YouTube-канале с крупной и заинтересованной аудиторией.
  • Интересные и разнообразные задания в творческой и дружной команде.

Резюме с примерами ваших видео присылайте по адресу: [email protected]

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