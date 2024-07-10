Вакансия: видеообозреватель техники для YouTube-канала ITC

Ищем в команду ITC автора видеообзоров технических новинок для нашего YouTube-канала — человека, который искренне увлекается технологиями и стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта об IT с неравнодушной и активной аудиторией.
Ваши обязанности:
- Съемка одного видеообзора в неделю (возможны другие форматы видео в будущем).
- Написание сценария к видеообзору — с техническими деталями, контекстом и собственным мнением.
- Самостоятельный монтаж видео.
- Нарезка коротких видео на основе обзора для соцсетей.
- Подготовка и публикация контента для канала (обложки и описания с учетом требований YouTube).
- Анализ статистики и внедрение идей по улучшению контента или деятельности канала.
Вы наш человек, если:
- Любите технику и мимо вашего внимания не проходит ни одна крутая новинка.
- У вас есть опыт в создании видеообзоров и в видеомонтаже.
- У вас есть опыт работы с YouTube и понимаете его алгоритмы.
- У вас есть минимальный набор оборудования (камера+микрофон+свет) и доступ к обустроенному месту, где можно хорошо отснять технику.
Что предлагаем мы?
- Достойная заработная плата — по результатам собеседования (в соответствии с вашими навыками)
- Работа на YouTube-канале с крупной и заинтересованной аудиторией.
- Интересные и разнообразные задания в творческой и дружной команде.
Резюме с примерами ваших видео присылайте по адресу: [email protected]
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: