Вакансия: видеообозреватель техники для YouTube-канала ITC

Ищем в команду ITC автора видеообзоров технических новинок для нашего YouTube-канала — человека, который искренне увлекается технологиями и стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта об IT с неравнодушной и активной аудиторией.

Ваши обязанности:

Съемка одного видеообзора в неделю (возможны другие форматы видео в будущем).

Написание сценария к видеообзору — с техническими деталями, контекстом и собственным мнением.

Самостоятельный монтаж видео.

Нарезка коротких видео на основе обзора для соцсетей.

Подготовка и публикация контента для канала (обложки и описания с учетом требований YouTube).

Анализ статистики и внедрение идей по улучшению контента или деятельности канала.

Вы наш человек, если:

Любите технику и мимо вашего внимания не проходит ни одна крутая новинка.

У вас есть опыт в создании видеообзоров и в видеомонтаже.

У вас есть опыт работы с YouTube и понимаете его алгоритмы.

У вас есть минимальный набор оборудования (камера+микрофон+свет) и доступ к обустроенному месту, где можно хорошо отснять технику.

Что предлагаем мы?

Достойная заработная плата — по результатам собеседования (в соответствии с вашими навыками)

Работа на YouTube-канале с крупной и заинтересованной аудиторией.

Интересные и разнообразные задания в творческой и дружной команде.

Резюме с примерами ваших видео присылайте по адресу: [email protected]