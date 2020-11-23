Вакцина от коронавируса AstraZeneca показывает эффективность до 90%. Еще она дешевле и менее требовательна к условиям хранения, чем вакцины Pfizer и Moderna

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Шведско-британская компания AstraZeneca объявила о средней 70-процентной эффективности вакцины-кандидата от COVID-19 (AZD1222), созданной совместно с Оксфордским университетом.

В третьей стадии клинических испытаний эффективность вакцины AZD1222 варьировалась в зависимости от схемы вакцинации. Эффективность препарата по схеме, когда испытуемым давали по полной дозе вакцины двумя инъекциями с месячным интервалом, составила 62%. Вторая же схема, когда испытуемым сначала вводили половину дозы вакцины, а через месяц — полную дозу, показала эффективность 90%. Общая эффективность вакцины с учетом обеих схем составил 70,4%.

Всего в испытаниях AZD1222 поучаствовало 23 000 добровольцев в Великобритании и Бразилии. После второй дозы вакцины заболел 131 участник исследования, из них 101 получали плацебо и 30 — вакцину, говорится в пресс-релизе компании. Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов и хорошей переносимости препарата у обеих групп, вакцинировавших по схемах с разной дозировкой.

В пресс-релизе AstraZeneca отдельно подчеркнула преимущества собственного препарата на фоне продуктов конкурирующих компаний Pfizer/BioNTech (BNT162b2) и Moderna (mRNA-1273) — она не столь требовательна (может транспортироваться и храниться при температуре 2-8 градусов по Цельсию и особых условий для вакцинации не требуется). Еще вакцина AstraZeneca ощутимо дешевле: Moderna предварительно оценивает стоимость дозы своей вакцины от $25 до $37, Pfizer — $18, а доза вакцины AstraZeneca будет стоить около 3 фунтов стерлингов за дозу (около $4).

После получения разрешения AstraZeneca рассчитывает приступить к производству и выйти на объемы производства 3 миллиардов доз в 2021 году. По данным The Guardian, AstraZeneca может приступить к выпуску в ближайшие недели.