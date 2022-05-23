Valve проведет The International 11 по Dota 2 в Юго-Восточной Азии — это впервые в истории чемпионата

Ежегодный турнир по Dota 2 — The International — пройдет в Сингапуре в октябре. Впервые Valve решила провести соревнования в стране Юго-Восточной Азии. До этого состязания проходили в США, Канаде, Китае, Германии и Румынии. Киев также подавал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира по Dota 2 The International 11.

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Singapore.

October 2022.

The Aegis of Champions awaits. pic.twitter.com/938wBjqrGE — DOTA 2 (@DOTA2) May 22, 2022

В рамках The International победившая команда получит существенную денежную награду. Например, в 2021 году международные соревнования по Dota 2 выиграла команда российского киберспортивного клуба Team Spirit, за которую выступали два украинца: Илья (Yatoro) Мулярчук и Мирослав (Mira) Колпаков. Им досталось 18 миллионов долларов (призовой фонд составлял 40 миллионов долларов).

В 2021 году The International должен был пройти в Стокгольме, но из-за пандемии COVID-19 Valve перенесла мероприятие в Бухарест, Румыния. В Бухаресте тоже все пошло не так, как планировалось и турнир состоялся без участия зрителей.