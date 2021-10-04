Valve решила провести турнир The International 10 по Dota 2 без зрителей
Турнир The International, который из-за пандемии уже переносили несколько раз, пройдет без зрителей. Такое решение приняла Valve на фоне увеличения заболеваемости Covid-19 и введения новых карантинных ограничений в Бухаресте, который в этом году принимает крупнейшее соревнование по Dota 2 и одно из важнейших событий в мире киберспорта.
Изначально Valve планировала провести The International в Стокгольме в августе, но из-за карантинных ограничений была вынуждена искать новое место — в итоге организаторы выбрали Бухарест.
Valve пообещала автоматически вернуть деньги всем, кто купил билеты на The International.
«Мы внимательно следили за ситуацией с Covid-19 в Румынии и введением ограничений в Бухаресте. Ради безопасности наших игроков и всех, кто принимает участие в турнире и его организации, мы решили отменить продажу билетов и оформить возврат средств всем, кто их уже приобрел»
Valve
The International 10 стартует с групповой стадии 7 октября в 10:00 по Киеву. Напомним, из двух групп в плей-офф выйдет 16 команд (по восемь команд в верхней и нижней сетках), а основное событие разыгрывается по системе с выбыванием после двух поражений (формат Double Elimination). Матчи идут до двух побед, за исключением первых игр в нижней сетке. Гранд-финал — до трех побед. Призовой фонд The International в этом году превышает 40 миллионов долларов.
- Dota 2 — одна из самых сложных и самых популярных дисциплин в киберспорте. В ней игроки, разделенные на две противоборствующие команды по пять человек, играют за одного из 113 персонажей с уникальными и изменяемыми характеристиками.
-
- The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В прошлый раз победителем турнира The International второй год подряд стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $15 млн.