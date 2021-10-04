Valve решила провести турнир The International 10 по Dota 2 без зрителей

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Турнир The International, который из-за пандемии уже переносили несколько раз, пройдет без зрителей. Такое решение приняла Valve на фоне увеличения заболеваемости Covid-19 и введения новых карантинных ограничений в Бухаресте, который в этом году принимает крупнейшее соревнование по Dota 2 и одно из важнейших событий в мире киберспорта.

Изначально Valve планировала провести The International в Стокгольме в августе, но из-за карантинных ограничений была вынуждена искать новое место — в итоге организаторы выбрали Бухарест.

Valve пообещала автоматически вернуть деньги всем, кто купил билеты на The International.

«Мы внимательно следили за ситуацией с Covid-19 в Румынии и введением ограничений в Бухаресте. Ради безопасности наших игроков и всех, кто принимает участие в турнире и его организации, мы решили отменить продажу билетов и оформить возврат средств всем, кто их уже приобрел» Valve

The International 10 стартует с групповой стадии 7 октября в 10:00 по Киеву. Напомним, из двух групп в плей-офф выйдет 16 команд (по восемь команд в верхней и нижней сетках), а основное событие разыгрывается по системе с выбыванием после двух поражений (формат Double Elimination). Матчи идут до двух побед, за исключением первых игр в нижней сетке. Гранд-финал — до трех побед. Призовой фонд The International в этом году превышает 40 миллионов долларов.