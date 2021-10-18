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17 октября состоялся финал The International 10, главного чемпионата по Dota 2 — в десятом, юбилейном турнире победила команда российского киберспортивного клуба Team Spirit, за которую выступают два украинца: Илья (Yatoro) Мулярчук и Мирослав (Mira) Колпаков.

В финале Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:2. За первое место на турнире команда получит более 18 миллионов долларов.

Их поделят между собой игроки и владельцы клуба.

Главные моменты гранд-финала турнира TI10 с противостоянием Team Spirit и PSG.LGD

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Интересно, что Team Spirit прорвалась на TI10 через региональную квалификацию, обыграв в финале Team Empire. И несколько раз коллектив оказывался на грани вылета — находясь в проигрышном положении, ему буквально удалось вырвать победу в последний момент в решающей серии на групповом этапе. Попав в верхнюю сетку, Team Spirit в первом же матче проиграла Invictus Gaming и упала в нижнюю. Но затем в нижней сейте она обыграла пять соперников, включая двукратных чемпионов турнира OG.

Китайская PSG.LGD за второе место получит 5,2 миллиона долларов призовых, и для нее это уже второй такой проигрыш.

TI10 стал киберспортивным турниром с самым большим призовым фондом в истории — он превысил 40 миллионов долларов. И это впервые с первого TI, который выиграла украинская Natus Vincere, победителем турнира стала команда из постсоветского пространства. Из-за пандемии The International 10 несколько раз переносили и в итоге провели без зрителей в онлайн-формате. Где пройдет следующий The International, пока неизвестно.