Веб-конструктор Weblium дарит годовой тариф на создание сайтов для волонтеров и некоммерческих организаций

Украинская платформа конструктора сайтов Weblium предоставляет максимальный тариф на создание ресурсов для поддержки беженцев и помощи ВСУ. Любой волонтер или некоммерческая организация может получить годовую подписку. Для этого достаточно обратиться в чат техподдержки.
Weblium также предоставляет бесплатный домен на год, SSL-сертификат, неограниченное хранилище, более 300 шаблонов, доступ к E-commerce, интеграцию с Google Analytics и отсутствие встроенной рекламы сервиса.
Конструктор Weblium является полноценной заменой сервиса Tilda, который принадлежит российской компании.
Украинские регистраторы и хостинг-провайдеры, включая CityHost, Ukraine и nic.ua, массово блокируют сайты, домены и другие услуги российских пользователей