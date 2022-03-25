Веб-конструктор Weblium дарит годовой тариф на создание сайтов для волонтеров и некоммерческих организаций

Украинская платформа конструктора сайтов Weblium предоставляет максимальный тариф на создание ресурсов для поддержки беженцев и помощи ВСУ. Любой волонтер или некоммерческая организация может получить годовую подписку. Для этого достаточно обратиться в чат техподдержки.

Weblium также предоставляет бесплатный домен на год, SSL-сертификат, неограниченное хранилище, более 300 шаблонов, доступ к E-commerce, интеграцию с Google Analytics и отсутствие встроенной рекламы сервиса.

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Конструктор Weblium является полноценной заменой сервиса Tilda, который принадлежит российской компании.