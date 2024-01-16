«Ведьмак. Официальная кулинарная книга» с 80 рецептами поступила в продажу в Украине по цене 800 грн

Издательство MAL’OPUS начало продажу официальной книги рецептов по «Ведьмаку». Отныне украинские ценители этой вселенной могут пополнить свои коллекции и библиотеки книгой «Ведьмак. Официальная кулинарная книга».

Кулинарная книга содержит 80 питательных и аппетитных рецептов, вдохновленных как фэнтезийной новеллой Анджея Сапковского, так и известной серией видеоигр «Ведьмак». Как отмечается в описании, книга предлагает разнообразные рецепты – «от сытных блюд и крепких напитков из корчмы и до роскошных банкетов для застолья с друзьями». Книга содержит не только пошаговые инструкции, но и много кулинарных рассказов, поэтому поможет приготовить такие блюда, что им «позавидуют даже повара княжны Анны Генриетты».

«Совершите кулинарное путешествие по фантастическому миру «Ведьмака» благодаря совершенным рецептам, вдохновленным местами, персонажами и легендами по игре», ─ говорится в описании книги.

«Ведьмак. Официальная кулинарная книга» имеет твердую обложку и 256 страниц. Ее размеры составляют 21х26 см. Авторами книги выступили Анита Сарна и Каролина Крупецкая, авторы кулинарных блогов Nerds’ Kitchen и Witcher Kitchen. Книга содержит большое предисловие от Анджея Сапковского, писателя и создателя «Ведьмака». Перевод был выполнен Александром и Юрием Поворозниками.

Сборник рецептов «Ведьмак. Официальная кулинарная книга» доступен для заказа на сайте издательства MAL’OPUS по цене 800 грн.