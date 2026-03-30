Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский раскритиковал цены на книги: "Должны стоить не дороже пол-литра водки"

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Автор "Відьмака" Анджей Сапковський розкритикував ціни на книги: "Мають коштувати не дорожче пів літра горілки"

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский принял участие в Брюссельской книжной ярмарке Defier le futur, где среди прочего подтвердил работу над новой книгой и обсудил стоимость современных изданий.


«Чтение сокращается, и это очевидный факт», — заявил Сапковский. «Причин много. Главная, если не единственная — это стоимость книг. Тот, кто думает иначе, ошибается. Если бы они имели правильную цену, основанную на надлежащих экономических расчетах, и спонсировались государством, читательская аудитория росла бы, а не уменьшалась. Сейчас она падает и будет снижаться в дальнейшем».

Какая вменяемая цена для книг? По мнению Сапковского, не более 20 злотых (около 235 грн).

«Я всегда утверждал, что, поскольку это вопрос предпочтений и выбора, книга не может стоить больше пол-литра водки».

Для сравнения, издательство Supernowa Publishing продавало последнюю работу писателя под названием «Ведьмак: Распутье воронов» по цене 65,90 злотых (примерно 770 грн). Хотя авторы портала GRYonline отмечали, что сам том «напоминал некачественную тетрадь».

Интересно, что автор «Ведьмака» говорит, что снижение читательской аудитории мало касается жанра фэнтези, поскольку она там «стабильная». Он предполагает, что в этом есть и его определенная заслуга.


«На встречах авторов, когда я написал первую историю, гостей было немного. Однако, я думаю, что с тех пор популярность фэнтезийной литературы значительно возросла. Как эксперт в этой теме, я могу уверенно сказать, что интерес все еще есть. Касается ли это моего творчества? Во-первых, скромность мешает мне рассказать подробнее, а во-вторых, я точно не знаю. Подозреваю, что да, потому что книги постоянно переиздаются, и я учитываю, что издатели делают это не ради удовольствия, а чтобы заработать деньги».

В июне прошлого года Сапковский анонсировал новые книги в мире «Ведьмака» и заявил, что они точно выйдут — потому что он «не Джордж Мартин и сделает, то что обещает». На конференции писатель подтвердил, что работа продолжается, но не предоставил деталей.

Источник: GRYonline

