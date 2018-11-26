Верховная Рада проголосовала за военное положение в отдельных областях Украины сроком на 30 дней

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276 голосами депутаты приняли законопроект «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338), который вводит в отдельных областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.

Когда и на какой срок вводится военное положение?

Военное положение введут на 30 дней, с 9 утра 28 ноября до 27 декабря 2018 года.

Военное положение введут по всей Украине?

Нет, в законе указано, что военное положение вводится на территориях Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Керченско-Азовской акватории.

Военное положение означает войну?

Нет, военное положение автоматически не означает провозглашение войны, оно вводится для того, чтобы подготовить оборонительные действия.

После введения военного положения начнётся всеобщая мобилизация?

Нет, введение военного положения не означает немедленную всеобщую мобилизацию. Генеральный штаб ВСУ может проводить частичную мобилизацию, а также сборы резервистов. В первую очередь это касается граждан, которые уже проходили военную службу в зоне проведения боевых действий или были уволены из армии (бывшие офицеры и т.д.), но находятся в пригодном для службы состоянии здоровья. Лица, которые являются офицерами запаса, но не проходили службы в армии (например, те, что заканчивали военную кафедру при университете) под мобилизацию не попадают (пока что).

Будут ли ограничены права граждан, проживающих на территории областей, где введено военное положение?

Законопроект «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338) предполагает возможность ограничивать конституционные права и свободы граждан во время действия военного положения.

В первую очередь это касается следующих свобод:

Свобода слова — во время военного положения может запрещаться свободный сбор, хранение и распространение информации (статья 34 КУ)

Право собственности — государство получает право распоряжаться объектами права частной собственности в зависимости от общественной необходимости. Но согласно Конституции, отчуждение такого права должно быть предварительно и полностью возмещено (статья 41 КУ)

Неприкосновенность жилища — военнослужащие могут быть расквартированы в квартирах частных лиц (статья 30 Конституции Украины)

Тайна приватности — государство может собирать, обрабатывать, хранить и распространять информацию о гражданине без его согласия, также оно получает право на нарушение тайны переписки и телефонных разговоров (статья 31-32)

Свобода передвижения — нарушение права на свободный выбор места жительства и оставление территории Украины (статья 33 КУ)

Запрещается проведение референдумов (статья 38 КУ)

Запрещается проведение массовых акций, митингов, собраний и демонстраций (статья 39 КУ)

Предпринимательская деятельность — мощности частных предприятий могут быть использованы государством для нужд оборонного сектора. Военнообязанные граждане привлекаются к военной службе (статья 42-44 КУ)

Указом Президента во время военного положения может быть ограничено право на получение образования (статья 53 КУ)

Кроме этого, согласно статье 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» военное командование в условиях военного положения может:

вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц;

устанавливать комендантский час;

проверять документы и проводить досмотр лиц;

отстранять от должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее выполнение требований военного положения;

осуществлять эвакуацию населения.

Впрочем, как заявил с трибуны перед голосованием президент Украины, ограничение конституционных прав и свобод граждан будет использовано во время военного положения только в случае полномасштабного вторжения противника.

Во время военного положения будут отключать мобильную связь и интернет?

Нет, преднамеренного отключения интернета и мобильной связи во время военного положения не будет, хотя закон «Про правовий режим воєнного стану» предоставляет государству возможность регулировать работу телекоммуникационных предприятий.

А что же конкретно дает введение военного положения?

На время действия военного положения власти (военное командование и органы исполнительной власти) получают расширенные полномочия, которые позволяют им принимать меры, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и безопасности государства. Таким образом, органы местной власти в областях, в которых вводится военное положение, должны будут создать военные администрации, которые должны будут помогать военному командованию.

Военное положение отменяет выборы?

Нет, во время действия военного положения выборы действительно не проводятся, тем не менее одним из условий его введения со стороны Верховной Рады Украины было своевременное проведение очередных выборов президента Украины. Сразу после голосования за законопроект «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338), депутаты проголосовали за назначение выборов президента на 31 марта 2019 года.