Верховная Рада Украины приняла закон о фрилансе с рядом ограничений на подобную форму трудовых отношений

Вчера, 18 июля 2022 года, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект о фрилансе, сообщает издание DOU.UA. Теперь в нашей стране узаконена новая форма трудовых отношений, которая имеет ряд характеристик и ограничений.

Итак, новый закон нормирует трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Он предусматривает, что работник будет выполнять работу только когда она появится, а работодатель не гарантирует, что будет предоставлять эту работу постоянно.

Работодатель самостоятельно определяет, когда и для какого объема работ следует привлекать работника-фрилансера. Обе стороны согласовывают в трудовом договоре срок работ и продолжительность рабочего времени, за которое их необходимо выполнить.

При этом должны соблюдаться требования законодательства относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Количество рабочих часов работника не может превышать 40 часов в неделю, а количество дней – шести в неделю. Минимальная продолжительность рабочего времени работника в течение календарного месяца составляет 32 часа. Если работник выполнял работу менее чем за 32 часа, ему все равно должны выплатить зарплату не менее чем за 32 часа рабочего времени.

Фрилансер может отказаться от выполнения работы, если работодатель потребует работы вне базовых дней и часов. Работодатель не может запретить фрилансеру выполнять работу по другим трудовым договорам.

Работодатели не смогут заключать более 10% трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем (от общего количества заключенных трудовых соглашений). Однако эти ограничения не применяются для юридических лиц, ФЛП, использующих наемный труд менее 10 сотрудников — они могут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Договоры с нефиксированным рабочим временем вводятся как альтернатива договорам гражданско-правового характера. Работник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии (обеспечение больничными, отпусками, заработной платой и т.п.).

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем по своей юридической природе является аналогом иностранного «zero hours contract», используемого сегодня в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Венгрии и т.д., говорится в пояснительной записке к закону.

Полный текст нового закона «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (№5161) можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA