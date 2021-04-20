VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует
Отраслевая организация Video Electronics Standards Association (VESA) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла существование стандарта DisplayHDR 2000.
Актуальная спецификация открытого стандарта DisplayHDR, определяющего основные уровни качества HDR в современных мониторах, телевизорах и встроенных дисплеях, упирается в DisplayHDR 1400. Сертификат VESA DisplayHDR 1400 имеют топовые мониторы с пиковой яркостью не ниже 1400 кд/м2.
На прошлой неделе в китайском интернет-
В VESA заявили, что не знают о происхождении сертификации DisplayHDR 2000, заявленной в списках характеристик вышеупомянутых мониторов на сайте Taobao, и не имеет к ней никакого отношения.
И хотя VESA не исключила возможность появления стандарта DisplayHDR 2000 в будущем, этот пресс-релиз явно указывает, что в обозримом будущем этого можно не ждать.