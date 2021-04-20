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VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует

VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует

VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует


Отраслевая организация Video Electronics Standards Association (VESA) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла существование стандарта DisplayHDR 2000.

VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует

Актуальная спецификация открытого стандарта DisplayHDR, определяющего основные уровни качества HDR в современных мониторах, телевизорах и встроенных дисплеях, упирается в DisplayHDR 1400. Сертификат VESA DisplayHDR 1400 имеют топовые мониторы с пиковой яркостью не ниже 1400 кд/м2.

На прошлой неделе в китайском интернет-магазине Taobao появились неанонсированные мониторы Samsung Odyssey G9 и Acer EI491CRG9 — с сертификацией HDR 2000 и подсветкой Mini-LED.

В VESA заявили, что не знают о происхождении сертификации DisplayHDR 2000, заявленной в списках характеристик вышеупомянутых мониторов на сайте Taobao, и не имеет к ней никакого отношения.

И хотя VESA не исключила возможность появления стандарта DisplayHDR 2000 в будущем, этот пресс-релиз явно указывает, что в обозримом будущем этого можно не ждать.

 

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