VESA подтвердила, что стандарта DisplayHDR 2000 не существует

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Отраслевая организация Video Electronics Standards Association (VESA) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла существование стандарта DisplayHDR 2000.

Актуальная спецификация открытого стандарта DisplayHDR, определяющего основные уровни качества HDR в современных мониторах, телевизорах и встроенных дисплеях, упирается в DisplayHDR 1400. Сертификат VESA DisplayHDR 1400 имеют топовые мониторы с пиковой яркостью не ниже 1400 кд/м2.

На прошлой неделе в китайском интернет- магазине Taobao появились неанонсированные мониторы Samsung Odyssey G9 и Acer EI491CRG9 — с сертификацией HDR 2000 и подсветкой Mini-LED.

В VESA заявили, что не знают о происхождении сертификации DisplayHDR 2000, заявленной в списках характеристик вышеупомянутых мониторов на сайте Taobao, и не имеет к ней никакого отношения.

И хотя VESA не исключила возможность появления стандарта DisplayHDR 2000 в будущем, этот пресс-релиз явно указывает, что в обозримом будущем этого можно не ждать.