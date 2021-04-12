Новый Samsung Odyssey G9 может стать первым монитором с сертификацией VESA DisplayHDR 2000, а цена составит $4600





Компания Samsung готовится к выпуску на рынок обновлённой версии монитора Odyssey G9 модельного ряда 2021 года. Об этом свидетельствует страница на китайском сайте Taobao, где уже опубликована информация об ещё не анонсированном официально мониторе. Хотя в прошлом месяце Samsung заявила, что флагманский монитор Odyssey G9 ожидает обновление. Тогда производитель не стал делиться подробностями, ограничившись лишь упоминанием панели Quantum MiniLED.

Новый монитор Samsung Odyssey G9 сохранил ряд параметров предыдущей модели. Он оснащён 49-дюймовой VA-панелью с разрешением QHD (5120×1440 точек) и кривизной 1000R. Вместе с тем, новая панель поддерживает частоту обновления 240 Гц, обеспечивает 10-битную цветопередачу и охват 95% цветового пространства DCI-P3. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Pro.

Однако изменилась технология подсветки. Обновлённый Samsung Odyssey G9 предлагает подсветку MiniLED с 2048 зонами локального затемнения. Эта технология позволила повысить как контрастность (до 4000:1), так и пиковую яркость (до 2000 нит). Продавец утверждает, что этот монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 2000, хотя такая сертификация пока не существует. Сейчас фигурирует максимальная сертификация VESA DisplayHDR 1400 с пиковой яркостью 1400 нит. Таким образом, Samsung Odyssey G9 может стать первым монитором с сертификацией VESA DisplayHDR 2000, а пиковая яркость удвоится по сравнению с версией предыдущего поколения.

Ещё до официального анонса монитор Samsung Odyssey G9 модельного ряда 2021 года доступен для заказа на Taobao по цене около $4599. В качестве ориентировочной даты поставок указан июнь.

Источник: videocardz