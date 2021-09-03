VESA утвердила стандарт DisplayHDR True Black 600, оптимизированный для дисплеев OLED и MicroLED
Отраслевая организация Video Electronics Standards Association (VESA) сообщила о расширении спецификации стандарта DisplayHDR новой версией True Black 600 — она специально оптимизирована для дисплеев OLED и MicroLED.
По сравнению с предыдущей версией стандарт DisplayHDR True Black 600 повышает планку яркости на 20%, одновременно существенно повышая требования к HDR и уровню черного цвета.
Главные особенности DisplayHDR True Black 600
- Пиковая яркость 600 кд/м²
- Минимально допустимый уровень черного 0,0005 кд/м² — самое низкое значение, которое можно измерить стандартным колориметром
- Расширение динамического диапазона в 50 раз и четырехкратное сокращение времени нарастания яркости по сравнению с DisplayHDR 1000
Первыми устройствами с сертификацией DisplayHDR True Black 600 стали ноутбуки ASUS VivoBook Pro 14, VivoBook Pro 14X и VivoBook Pro 15.