Кризис, говорили они: Samsung Mobile переходит на китайские OLED-панели ради экономии

Подразделение Samsung Mobile обратилось к крупному китайскому производителю OLED-панелей China Star Optoelectronics Technology (CSOT) с целью экономии средств.





Проблемы возникли на фоне того, что подразделение Samsung по производству памяти отказалось предлагать мобильному подразделению чипы памяти на льготных условиях, что привело к беспрецедентным затратам производителей линейки Galaxy, особенно для смартфонов среднего ценового сегмента, таких как Galaxy S26 FE и A57.

Сейчас Samsung Mobile едва достигает операционной маржи даже в 1% в текущем квартале в условиях постоянного рост цен на память и шока, вызванного войной США и Израиля против Ирана. В подразделении уже объявили чрезвычайное положение и запретили руководителям на должностях ниже вице-президента летать бизнес-классом на рейсах продолжительностью менее 10 часов. Кроме этого ряд сотрудников поощряют к добровольному выходу на пенсию для сокращения общих накладных расходов на 30%.

По информации The Elec, MX Samsung планирует приобрести 15 млн OLED-панелей, преимущественно для Galaxy S26 FE и Galaxy A57 у China Star Optoelectronics Technology. Поскольку эти панели значительно дешевле, это позволит мобильному подразделению сократить объемы закупки более дорогих OLED-панелей у Samsung Display и компенсировать часть расходов, связанных с подорожанием памяти.





Более глубоко ситуация демонстрирует разрушение взаимодействия между различными подразделениями Samsung. В конце концов, есть ли какая-то польза от функционирования единой корпоративной экосистемы, когда каждое подразделение руководствуется исключительно решениями на основе коммерческой выгоды?

В частности, мы писали, что Samsung Mobile прекращает продажи трехскладного смартфона Galaxy TriFold в Южной Корее буквально через 3 месяца после начала продаж. Проблемы также затронули подразделение VX по производству телевизоров, и DA — по производству бытовой техники. Практически все подразделение Samsung Device Experience (DX) сейчас испытывает безумное финансовое давление.

Источник: wccftech