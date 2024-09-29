Вещь из семейства Аддамс в реальности: рука робота отсоединяется, чтобы взять предмет

Иногда концепции с киноэкрана приходят в реальность. Вещь — рука, которая бегает сама в фильмах о семье Аддамсов, получила воплощение как рука робота.
Таким образом устройство получает возможность хватать предметы, которые находятся вне расстояния прямой досягаемости. Ее разработал Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне.
Несмотря на точность, скорость и прочность, обычно руки роботов жестко закреплены, что ограничивает их охват. Команда EPFL стремилась создать руку, которая могла бы не только надежно хватать предметы, но и высвобождаться, чтобы снять ограничения подвижности, когда это необходимо. Проект Handcrawler недавно был представлен на Международной конференции по робототехнике и автоматизации.
С инженерной точки зрения хватание и ползание имеют много общего. Оба процесса требуют отростков, которые бы сгибались и искривлялись. В Handcrawler пальцы при необходимости играют роль ног. Для того, чтобы рука могла двигаться самостоятельно, и одновременно что-то хватать, пальцы изгибаются в обе стороны от «ладони». Чтобы работать, роборука использует машинное обучение:
«Модель глубокого обучения должна значительно усовершенствовать методы ловких манипуляций для захвата несколькими пальцами. Однако понимание контактной информации в загроможденной среде требует дальнейшего изучения», — отмечает команда проекта.
Видео, которым поделились исследователи, показывает Handcrawler в действии. После отделения рука «оживает», и демонстрирует несколько жуткие движения. Обычно манипулятор использует все пять пальцев-ножек для передвижения, но двумя из них хватает небольшой предмет.
«Хотя вы видите это в страшных фильмах, я думаю, что мы первыми представили эту идею в робототехнике», — говорит исследователь Сяо Гао.
На видео роботом управляли вручную, но исследователи утверждают, что они уже имеют автономную версию. Он может выполнять последовательность полного отсоединения, ползания, захвата и повторного присоединения самостоятельно.
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Источники: TechSpot, TechCrunch
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