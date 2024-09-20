Новости WTF 20.09.2024 в 22:54 comment views icon

Время Робокопа наступило: полицейский робот задержал подозреваемого после стрельбы

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Андрій Русанов

Автор сайта

Время Робокопа наступило: полицейский робот задержал подозреваемого после стрельбы

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Робокоп задерживает бандита. Вооруженный подозреваемый забаррикадировался в мотеле и стрелял в полицейского робота. Несмотря на это, машина смогла повалить и задержать мужчину.

На видео можно видеть, как робот подходит к окну, чтобы напустить внутрь помещения слезоточивый газ, а подозреваемый выходит из дверей и пытается набросить на него простыню. На следующих кадрах робот пытается отодвинуть занавеску, а мужчина в это время лезет через окно.

Похоже, в это время он получает газ и падает на пол с внешней стороны окна, пытаясь протереть глаза. Робот оставляет окно в покое, валит подозреваемого на пол и прижимает его к полу.

Час Робокопа настав: поліційний робот затримав підозрюваного після стрілянини

Феликс Делароза, 39 лет, разыскиваемый полицией Лабокку, штат Техас, США, по подозрению в бандитизме и нарушении условий досрочного освобождения. Перед инцидентом с роботом он стрелял в полицейских. После неудачной попытки противодействия его задержало спецподразделение. Мужчине оказали медицинскую помощь и взяли под стражу.

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Источники: New York Post, KCBD

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