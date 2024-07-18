Везувий атаковал дважды: археологи обнаружили неожиданную причину смерти в Помпеях

Археологи долгое время спорили относительно точных причин смерти жителей Помпеев во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science, рассматривает влияние землетрясений, которые происходили непосредственно перед и во время извержения вулкана.

Самой интересной находкой стало обнаружение двух скелетов людей, которые, вероятно, погибли в результате обвала их укрытия. Землетрясения ослабили стены здания, что привело к трагедии.

Извержение Везувия высвободило тепловую энергию, эквивалентную примерно 100 000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Раскаленные обломки породы, пемза и горячий пепел накрыли города Помпеи и Геркуланум.

Ранее считали, что большинство жертв умерли от удушья из-за ядовитых газов и пепла. Однако исследование 2001 года оценило температуру пирокластического потока Пирокластический поток — это горячая смесь газов, пепла, лавовых обломков и камней, которая извергается вулканом и движется вниз по склонам с большой скоростью. в 500°C, что могло вызвать мгновенную смерть.

Дальнейшие исследования обнаружили доказательства экстремального нагревания тел жертв, включая фрагментацию костей и «растрескивание и взрывы» черепов. В 2020 году нашли свидетельства превращение мозгового вещества в стекло из-за сверхвысоких температур.

Новое исследование, проведенное вулканологом Доменико Спариче (Domenico Sparice) из Итальянского национального института геофизики и вулканологии и его коллегами, обращает внимание на сейсмическую активность в регионе. Исторические источники свидетельствуют о землетрясениях за десятилетия до извержения 79 года. В частности, землетрясение 62–63 годов нанесло значительный ущерб зданиям Помпеев.

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Плиний Младший писал о сейсмических толчках за несколько дней до извержения, а также о сильных афтершоках во время самой катастрофы. Он отмечал, что землетрясения были настолько интенсивными, что «все казалось не просто расшатанным, а перевернутым».

Археологи сделали важное открытие в Инсуле дей Касти Аманти. Они обнаружили два мужских скелета с травмами, характерными для обвала зданий. Раскопки показали два смежных помещения со следами разрушения стен.

Оба скелета принадлежали мужчинам в возрасте примерно 50 лет. Их расположение свидетельствует о внезапной гибели под обломками стен. Ученые предполагают, что эти мужчины пережили начальную фазу извержения и нашли временное убежище, но погибли от обвала стен, ослабленных сейсмической активностью.

«Мы доказали, что сейсмичность во время извержения сыграла значительную роль в разрушении Помпеев и, возможно, повлияла на выбор помпейцев, которые столкнулись с неизбежной смертью», — подытожил Доменико Спариче.

Также мы писали, что три года назад исследовательская группа Пизанского университета начала проект по расшифровке Геркуланумских свитков с помощью новой технологии «бионический глаз». Вулкан Везувий уничтожил 1800 свитков в Геркулануме во время извержения. Эти свитки, обнаруженные в 18 веке, долгое время не поддавались прочтению из-за их плохой сохранности. Новая методика дает надежду на раскрытие древних тайн.

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Источник: Arstechnica