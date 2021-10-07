В мессенджер Viber внедрили функцию исчезающих сообщений в групповых чатах, которая ранее была доступна только в личных чатах. Таким образом теперь можно выбирать время, через которое сообщение исчезнет: 10 секунд, 1 минута, 1 час или 1 день. Пользователи смогут включать и выключать функцию в нижнем меню.

Владельцы смартфонов с Android 6 или более новой версией ПО не смогут пересылать, копировать или делать скриншоты исчезающих сообщений. А пользователям, использующим предыдущие версии Android или любую версию iOS, в таких ситуациях придут уведомления. Функция исчезающих сообщений доступна также при обмене фото и стикерами.

Благодаря обновленной функции пользователи смогут выбирать, какую информацию они хотят оставить в чатах для других участников, а какую – нет. Найти важное в чате тоже станет значительно легче, ведь неактуальные сообщения будут исчезать через установленное пользователем время.

И для личных, и для групповых чатов Viber использует сквозное шифрование, что гарантирует безопасность и конфиденциальность общения в приложении. Функция исчезающих сообщений — еще один действенный способ обеспечить полную приватность пользователям в личных и групповых чатах.

«Конфиденциальность пользователей Viber очень важна для нас. Именно поэтому для защиты данных мы используем сквозное шифрование, — отметил Надав Мельник, вице-президент по разработке продукта Rakuten Viber — Мы очень рады, что люди могут получить в Viber максимальную конфиденциальность как в личных чатах, так и в групповых. Обновленная функция исчезающих сообщений — это еще один шаг для обеспечения полной защиты общения».

Источник: Viber