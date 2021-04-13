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Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів

Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів

Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів


Месенджер Viber запустив інструмент з метою убезпечити українських користувачів додатка від дзвінків шахраїв. Для цього у Viber з’явилась функція “Блокування невідомих абонентів”, після активації якої користувач не буде отримувати сповіщення про дзвінки від невідомих контактів. Нова функція вже доступна в останній версії платформи для всіх користувачів з українськими номерами мобільних телефонів.

Для того, щоб увімкнути функцію, необхідно:

  • Відкрити розділ «Додатково» всередині Viber;
  • Увійти у «Параметри» та обрати пункт «Виклики й повідомлення»;
  • Увімкнути тумблер напроти пункту «Блокування невідомих абонентів».

Після цього користувач не буде отримувати вхідні відео- і аудіодзвінки від невідомих контактів. Інформація про ці виклики буде відображатись тільки в списку чатів як «Пропущений дзвінок», а також у розділі «Недавні дзвінки». Так, користувачі не пропустять нічого важливого і зможуть передзвонити у разі необхідності. Захист від небажаних дзвінків працює як на Android та iOS пристроях, так і на комп’ютерній версії додатка.

«Місія роботи Viber — підтримувати безпеку та конфіденційність користувачів всередині платформи. Задля цього ми впроваджуємо нові, покращуємо вже наявні захисні функції додатка та постійно відстежуємо повідомлення від користувачів щодо роботи сервісу на кожному з ринків.

Так, блокування невідомих абонентів надасть українцям можливість захистити себе від шахраїв або просто незнайомих осіб. При цьому, користувачі зможуть вимкнути та увімкнути функцію знову у будь-який час», — стверджує Атанас Райков, директор з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній та Східній Європі.

Розробники зазначили, що це не перша функція Viber, створена з метою збереження безпеки та конфіденційності користувачів всередині платформи. Так раніше в Україні стала доступна інша функція – розділ “Запити на повідомлення”. Завдяки їй всі запрошення від незнайомих до спільнот та групових чатів потрапляють в окрему теку всередині додатка. Функція є одним із інструментів протидії поширенню спаму та небажаної інформації.

Джерело: Viber

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