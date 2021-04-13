Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів





Месенджер Viber запустив інструмент з метою убезпечити українських користувачів додатка від дзвінків шахраїв. Для цього у Viber з’явилась функція “Блокування невідомих абонентів”, після активації якої користувач не буде отримувати сповіщення про дзвінки від невідомих контактів. Нова функція вже доступна в останній версії платформи для всіх користувачів з українськими номерами мобільних телефонів.

Для того, щоб увімкнути функцію, необхідно:

Відкрити розділ «Додатково» всередині Viber;

Увійти у «Параметри» та обрати пункт «Виклики й повідомлення»;

Увімкнути тумблер напроти пункту «Блокування невідомих абонентів».

Після цього користувач не буде отримувати вхідні відео- і аудіодзвінки від невідомих контактів. Інформація про ці виклики буде відображатись тільки в списку чатів як «Пропущений дзвінок», а також у розділі «Недавні дзвінки». Так, користувачі не пропустять нічого важливого і зможуть передзвонити у разі необхідності. Захист від небажаних дзвінків працює як на Android та iOS пристроях, так і на комп’ютерній версії додатка.

«Місія роботи Viber — підтримувати безпеку та конфіденційність користувачів всередині платформи. Задля цього ми впроваджуємо нові, покращуємо вже наявні захисні функції додатка та постійно відстежуємо повідомлення від користувачів щодо роботи сервісу на кожному з ринків. Так, блокування невідомих абонентів надасть українцям можливість захистити себе від шахраїв або просто незнайомих осіб. При цьому, користувачі зможуть вимкнути та увімкнути функцію знову у будь-який час», — стверджує Атанас Райков, директор з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній та Східній Європі.

Розробники зазначили, що це не перша функція Viber, створена з метою збереження безпеки та конфіденційності користувачів всередині платформи. Так раніше в Україні стала доступна інша функція – розділ “Запити на повідомлення”. Завдяки їй всі запрошення від незнайомих до спільнот та групових чатів потрапляють в окрему теку всередині додатка. Функція є одним із інструментів протидії поширенню спаму та небажаної інформації.

Джерело: Viber