Viber збільшив кількість учасників групових відеодзвінків до 30 осіб





Сьогодні месенджер Viber оголосив про збільшення кількості учасників групових відеодзвінків до 30 осіб одночасно. В умовах нової реальності та введення нових карантинних обмежень в Україні, збільшення кількості учасників групових відеодзвінків до 30 осіб одночасно стане у пригоді як для організації онлайн-зустрічей співробітників, так і для великих сімейних посиденьок та проведення занять і позакласних консультацій.

Щоб розпочати груповий відеодзвінок, необхідно натиснути на кнопку з зображенням камери у верхній частині екрану, або просто запросити нових учасників до наявного дзвінка, або розпочати дзвінок у групі та обрати учасників розмови.

«Viber — найпопулярніший додаток для обміну повідомленнями в Україні. Ми постійно працюємо над розробкою різних оновлень платформи, щоб вона була максимально корисною для наших українських користувачів. Ми віримо, що завдяки новим можливостям групових відеодзвінків більше людей зможуть підтримувати зв’язок один з одним та зберігати продуктивність в режимі онлайн”, – говорить Атанас Райков, директор з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній та Східній Європі.

Новина про оновлення з’явилась за кілька тижнів після того, як додаток презентував режим одночасного показу учасників дзвінків у режимі сітки на мобільній версії платформи і для комп’ютера. Функція буде доступною як для Android, так і для пристроїв на iOS, та працюватиме на смартфонах і комп’ютерах. Ліміт учасників групових відеодзвінків буде збільшений протягом наступних місяців.

Зазначимо, що нещодавно Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів.

Джерело: Viber