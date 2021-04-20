Новости
Viber збільшив кількість учасників групових відеодзвінків до 30 осіб

Viber збільшив кількість учасників групових відеодзвінків до 30 осіб

Viber збільшив кількість учасників групових відеодзвінків до 30 осіб


Сьогодні месенджер Viber оголосив про збільшення кількості учасників групових відеодзвінків до 30 осіб одночасно. В умовах нової реальності та введення нових карантинних обмежень в Україні, збільшення кількості учасників групових відеодзвінків до 30 осіб одночасно стане у пригоді як для організації онлайн-зустрічей співробітників, так і для великих сімейних посиденьок та проведення занять і позакласних консультацій.

Щоб розпочати груповий відеодзвінок, необхідно натиснути на кнопку з зображенням камери у верхній частині екрану, або просто запросити нових учасників до наявного дзвінка, або розпочати дзвінок у групі та обрати учасників розмови.

«Viber — найпопулярніший додаток для обміну повідомленнями в Україні. Ми постійно працюємо над розробкою різних оновлень платформи, щоб вона була максимально корисною для наших українських користувачів.

Ми віримо, що завдяки новим можливостям групових відеодзвінків більше людей зможуть підтримувати зв’язок один з одним та зберігати продуктивність в режимі онлайн”, – говорить Атанас Райков, директор з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній та Східній Європі.

Новина про оновлення з’явилась за кілька тижнів після того, як додаток презентував режим одночасного показу учасників дзвінків у режимі сітки на мобільній версії платформи і для комп’ютера. Функція буде доступною як для Android, так і для пристроїв на iOS, та працюватиме на смартфонах і комп’ютерах. Ліміт учасників групових відеодзвінків буде збільшений протягом наступних місяців.

Зазначимо, що нещодавно Viber запустив функцію захисту від дзвінків від невідомих контактів.

Джерело: Viber

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить