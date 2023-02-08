Virgin Orbit провалила орбитальный запуск в Великобритании из-за детали стоимостью $100

Аномалией, помешавшей успешному завершению миссии Virgin Orbit, стал фильтр ценой менее $100. По словам генерального директора компании Дэна Харта, компонент «сместился» и вызвал проблемы при запуске.

Virgin Orbit запустила свою историческую миссию «Start Me Up» с космодрома Корнуолл 9 января. Ракета LauncherOne успешно отсоединилась от Cosmic Girl — переоборудованного самолета-носителя Boeing 747 — однако так и не смогла выйти на орбиту. Позже компания сообщила, что произошла «аномалия», преждевременно завершившая миссию. Компоненты ракеты вместе с полезной нагрузкой упали на Землю «в пределах утвержденного коридора безопасности».

Ракета LauncherOne несла 9 спутников от 7 заказчиков, среди которых и совместный проект Лаборатории оборонной науки и техники Великобритании и Научно-морской исследовательской лаборатории США под названием CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment).

Virgin Orbit обещала провести полное расследование первопричины аномалии, но не дождавшись результатов, объявила об очередной попытке запуска из Великобритании позже в этом году. Во время симпозиума SmallSat в Маунтин-Вью, Калифорния, Дэн Харт сказал, что расследование продолжается, но довольно уверенно озвучил предварительные выводы:

“В настоящее время все указывает на фильтр, который был на месте при сборке ракеты, но сместился после запуска. Этот компонент за $100 вывел нас из игры”.

Харт также сказал, что Virgin Orbit больше не будет использовать этот фильтр и сейчас ищет альтернативу.

LauncherOne отметилась четырьмя успешными запусками из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии, в период с января 2021 года по июль 2022 года и лишь одной неудачной попыткой в мае 2020-го года. Запуск из Великобритании должен был стать ключевым событием для Virgin Orbit — компании, которая планирует зарабатывать деньги на запусках и, по крайней мере, удвоить их количество в 2023 году. В 2022-м Virgin Orbit должна была провести три запуска, завершив год только двумя, перенеся миссию Start Me Up на январь 2023.

По сообщениям CNBC акции Virgin Orbit упали на 30% после того, как компания подтвердила, что ее первый запуск из Великобритании не удался.

Источник: Engadget