Virgin Orbit не справилась с первым запуском с космодрома Великобритании — ракета LauncherOne не достигла орбиты и потеряла 9 спутников

9 января 2023 года – день, который должен был стать историческим для британской космической отрасли – к сожалению, запомнится лишь неудачей Virgin Orbit. Ракета LauncherOne с воздушным стартом Воздушный старт — способ запуска ракет или самолетов с высоты нескольких километров, куда они доставляются аппаратом для запуска. Средством доставки чаще всего служит другой самолет, но можжно также использовать воздушный шар или дирижабль, которую разработала компания Ричарда Брэнсона, не смогла достичь своей орбитальной цели из-за «аномалии».

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9 января в 17:02 по восточному времени (около полуночи по Киеву) Cosmic Girl – переоборудованный самолет Boeing 747 с прикрепленной под крылом ракетой – вылетел из космодрома Корнуолл. В 18:11 (01:11 по киевскому времени) он достиг необходимой высоты (10 000 м) над Атлантическим океаном у южного побережья Ирландии и запустил LauncherOne с ее полезной нагрузкой.

В то время как во время прямой трансляции запуска телеметрические данные демонстрировали, что высота ракеты снижается, ведущий не сообщил о проблемах, отметив, что информация может быть ошибочной. Через несколько минут после этого Virgin Orbit написала в Twitter, что разгонный блок ракеты и полезная нагрузка достигли орбиты.

“LauncherOne в очередной раз успешно вышла на околоземную орбиту. Наша миссия еще не завершена, но мы поздравляем народ Великобритании!”, — объявила компания в твите.

Позже компания удалила пост, сообщив, что произошла «аномалия, которая не позволила ракете выйти на орбиту».

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We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

Миссия, названная Start Me Up, несла девять небольших спутников на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 555 километров. Запуск был обеспечен Национальным разведывательным управлением США, а основной полезной нагрузкой ракеты были:

Два кубсата «Прометей-2», построенные Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL) Министерства обороны Великобритании;

Два кубсата CIRCE, разработанные DSTL и Исследовательской лабораторией ВМС США;

Кубсат для демонстрации навигационных технологий DOVER, построенный Open Cosmos;

ForgeStar-0 – первый спутник Space Forge – стартапа по производству космической техники, базирующийся в Уэльсе;

IOD-3 AMBER – первый спутник в созвездии морских спутников для британской компании Horizon Technologies;

Кубсат STORK-6 для польской компании SatRevolution;

AMAN – первый кубсат для правительства Омана.

Миссия должна была стать первым орбитальным запуском, осуществленным с территории Соединенного Королевства.

«Невероятная работа была проделана, чтобы Великобритания впервые запустила орбитальный спутник сегодня вечером. Удачи всей команде», — написал премьер-министр Риши Сунак за несколько часов до запуска.

Incredible work has gone into the UK’s first ever launch of an orbital satellite tonight. Good luck to the entire team 🛰️ https://t.co/Gq4P6mVc1d — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 9, 2023

Предыдущие четыре запуска LauncherOne из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии, в период с января 2021 года по июль 2022 года, были успешными, и им предшествовала лишь одна неудачная попытка в мае 2020 года, когда двигатель первой ступени ракеты отключился вскоре после зажигания.

Запуск из Великобритании также должен был стать ключевым событием для Virgin Orbit, которая изо всех сил пытается получать доход. Компания планирует по крайней мере удвоить количество запусков в 2023 году. В 2022-м Virgin Orbit должна была провести три запуска, вместо этого завершив год только двумя, перенеся миссию Start Me Up на январь 2023 года.

По сообщениям CNBC, акции Virgin Orbit упали на 30% в понедельник вечером после того, как компания подтвердила, что ее первый запуск из Великобритании не удался.

Соединенное Королевство уже несколько лет работает над коммерческими космодромами, чтобы захватить большую долю быстро растущего мирового космического рынка, который по оценкам, может составить более 1 триллиона долларов к 2040 году. Согласно последним правительственным данным, космическая отрасль Великобритании стоимостью 20 млрд долларов США поддерживала около 47 000 рабочих мест в период с 2019 по 2020 год.

Источник: Spacenews, Arstechnica