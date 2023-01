Virgin Orbit не справилась с первым запуском с космодрома Великобритании — ракета LauncherOne не достигла орбиты и потеряла 9 спутников

9 января 2023 года – день, который должен был стать историческим для британской космической отрасли – к сожалению, запомнится лишь неудачей Virgin Orbit. Ракета LauncherOne с воздушным стартом Воздушный старт — способ запуска ракет или самолетов с высоты нескольких километров, куда они доставляются аппаратом для запуска. Средством доставки чаще всего служит другой самолет, но можжно также использовать воздушный шар или дирижабль, которую разработала компания Ричарда Брэнсона, не смогла достичь своей орбитальной цели из-за «аномалии».

9 января в 17:02 по восточному времени (около полуночи по Киеву) Cosmic Girl – переоборудованный самолет Boeing 747 с прикрепленной под крылом ракетой – вылетел из космодрома Корнуолл. В 18:11 (01:11 по киевскому времени) он достиг необходимой высоты (10 000 м) над Атлантическим океаном у южного побережья Ирландии и запустил LauncherOne с ее полезной нагрузкой.

В то время как во время прямой трансляции запуска телеметрические данные демонстрировали, что высота ракеты снижается, ведущий не сообщил о проблемах, отметив, что информация может быть ошибочной. Через несколько минут после этого Virgin Orbit написала в Twitter, что разгонный блок ракеты и полезная нагрузка достигли орбиты.

Позже компания удалила пост, сообщив, что произошла «аномалия, которая не позволила ракете выйти на орбиту».

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023