Visa и «ПриватБанк» начали тестировать в Украине оплату по отпечатку пальца без карты или смартфона

Международная платежная система Visa и «ПриватБанк» запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца. Первыми попробовать оплату покупок без наличных, карт и смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, оформившие карты Visa «ПриватБанка».

Чтобы совершить оплату с помощью отпечатка пальца необходимо один раз «привязать» его к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных. Как заявляют в «ПриватБанке», эта технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.