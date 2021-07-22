Visa запустила в Україні сервіс грошових переказів за номером телефону на картки інших банків





Міжнародна платіжна система Visa оголосила про запуск в Україні повного функціоналу інноваційного рішення переказів за номером телефону, котре має змінити підхід українців до щоденної рутини P2P-переказів. Відтепер щоб зробити переказ, достатньо лише вказати номер телефону отримувача – якщо банк отримувача також підключений до платформи (наразі це ПриватБанк, А-Банк та Таскомбанк).

Для того, щоб надіслати переказ:

Зайдіть в додаток вашого банку.

Знайдіть розділ «Перекази за номером телефону».

Виберіть потрібний контакт.

Введіть необхідну суму.

Підтвердьте переказ.

Готово: переказ здійснений за кілька секунд.

Для того, щоб отримати переказ:

Зайдіть у додаток вашого банку.

Знайдіть розділ «Перекази за номером телефону».

Увімкніть можливість отримання переказів за номером телефону.

Виберіть картку Visa, на яку ви хочете отримати переказ.

Збережіть налаштування.

Переказ відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де прив’язка номера картки до номера телефону зберігається як захищений токен. До того ж, це робить перекази ще безпечнішими, адже ніхто, окрім банку, не має доступу до особистих даних користувачів. Оскільки фінансова транзакція технічно не змінилася, швидкість переказу також залишається незмінно високою.

«Перекази за номером телефону, а не за номером картки – це початок нової ери у сфері платіжних послуг. Мало хто знає напам’ять номери банківських карток чи IBAN, а от власний мобільний номер пам’ятають всі. Завдяки запуску інноваційного сервісу в партнерстві з ПриватБанком, фраза «скинь на картку» з часом відійде у минуле, як і всі незручності, що з нею пов’язані. Переказ за номером телефону – це просто, зручно і безпечно», – зазначила Світлана Чирва, віце-президентка та регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові.

Для клієнтів ПриватБанку переказ відбуватиметься виключно у додатку Приват24. Сервіс дозволяє здійснювати перекази тільки в гривні, з картки будь-якого українського банку на карти будь-якого банку, які зареєстровані у сервісі. Комісія така ж як і при звичайних переказах за номером картки. Перекази проводяться в онлайн-режимі, а гроші надходять миттєво.

«ПриватБанк став одним із перших банків в Україні, який запровадив для більше ніж 13 мільйонів своїх клієнтів користувачів Приват24 зручні перекази просто за номером телефону отримувача. Це одночасно просте та інноваційне рішення, яке робить сферу платіжних послуг ще доступнішою. Сподіваємося, що якомога більше банків в країні стануть частиною цієї екосистеми, що уможливить перекази між картками клієнтів будь-яких банків і платіжних систем», – зазначив заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану.

До того ж, у додатку Приват24 передбачена інтеграція контактної книги з позначенням клієнтів, що вже підключилися до сервісу переказів за номером телефону. Тому достатньо лише обрати потрібного отримувача зі списку та вказати бажану суму для найбільш зручних і швидких транзакцій з картки на картку.

Джерело: Visa, ПриватБанк