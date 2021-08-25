Віталій Кличко перевірив, як будують Подільсько-Воскресенський міст і метро на Троєщину [фото, відео]





Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, зокрема, і на лівому березі столиці.

«Сьогодні триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту. А також – роботи на лівому березі, де метро «піде» під землю. Тут, на Русанівських садах, зараз відбуваються активні роботи. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це не тільки комплекс мостів для автосполучення, але й для метросполучення між лівим і правим берегами. Тому нам важливо в кінці цього року відкрити спочатку рух авто. І далі вже продовжити активні роботи з будівництва метро на Троєщину», – наголосив Віталій Кличко.

На сьогодні в основних конструкціях побудовано: естакаду на Рибальському півострові, лівоповоротний з’їзд з Подільсько-Воскресенського мостового переходу на вулицю Набережно-Рибальську, естакаду на Трухановому острові, міст через річку Десенка, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній і Нижній Вал.

Виконали роботи з асфальтування підходів до заїзду на мостовий перехід із вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній і Нижній Вал, розширили Набережно-Хрещатицьку на ділянці від вулиці Хорива до вулиці Верхній Вал. Влаштували зливну каналізацію, футляри для перекладання електричних мереж, виконали роботи з захисту існуючих мереж зв’язку, заасфальтували міст через річку Десенка.

Завершили і натяжіння вантів аркового мосту через річку Дніпро. Прогонова будова мосту вже знаходиться у проектному положенні. Влаштували також фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. Тривають роботи з монтажу деформаційних швів мосту через Дніпро, нанесення антикорозійного захисту. Демонтаж надводної частини тимчасових опор мосту планують завершити до кінця місяця. Паралельно демонтують і підводні частини тимчасових опор.

Монтують шумозахисний бар’єр естакади на Рибальському півострові та лівоповоротного з’їзду на вулицю Набережно-Рибальську. Будують огороджуючі конструкції метрополітену та облаштовують насип на Русанівських садах. Також розпочали підготовчі роботи з будівництва дороги від транспортної розв’язки на перетині вулиці Бальзака та проспекту імені Шухевича до Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Зазначимо, що у лютому поточного року «Укравтодор» звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту для прискорення його будівництва. Але Віталій Кличко вважає, що передача мосту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту. Столична влада запевняє, що автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу буде запущений до кінця поточного 2021 року, наступний етап – метро на Троєщину.

Джерело: КМДА