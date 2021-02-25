Офіційно: «Укравтодор» звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту для прискорення його будівництва





Вчора голова компанії «Укравтодор» Олександр Кубраков запропонував столичній владі в стислі сроки добудувати Подільсько-Воскресенський міст. А вже сьогодні «Укравтодор» офіційно звернувся до КМДА щодо передачі на баланс цього довгобуду.

Державне агентство автомобільних доріг України звернулося до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з пропозицією передати до його сфери управління об’єкта незавершеного будівництва «Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві» для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію. «Укравтодор» готовий взяти на баланс увесь ансамбль, включно з з’їздами та розв’язками, провести коригування проєкту, експертизу та розпочати роботи.

«Ми розуміємо, наскільки це складна інженерна конструкція з 2 ярусами та 11 штучними спорудами. Управління таким гігантським проєктом є для муніципалітету надмірно важким. Укравтодор, своєю чергою, має вже успішний досвід будівництва мостових ансамблів по всій країні. Окрім цього, Державне агентство фондується під державні гарантії, що забезпечить стабільне фінансування будівництва. Запорізький міст, котрий є навіть складнішою конструкцією з 2 позакласовими мостами та 27 штучними спорудами і численними розв’язками, у 2020 році з незалежним технаглядом та іноземним підрядником «розморожено». За 9 місяців ми відкрили рух першим проїздом і частково розвантажили Запоріжжя,» – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

За переконанням представників «Укравтодору», недостатня кількість мостових переходів через Дніпро у місті Київ є проблемою національного масштабу. Проїзд транзитного транспорту через столицю є ускладненим, не в останню чергу це призводить до накопичення у місті надмірної кількості вантажівок та утворення заторів. Державне агентство автомобільних доріг України, котре разом з КМДА неодноразово протягом останніх років спільно розв’язувало транспортні проблеми, готове допомогти, добудувавши Подільсько-Воскресенський міст.

«Якщо для КМДА Подільсько-Воскресенський перехід є унікальним складним об’єктом, то для Укравтодору це стане одним із подібних мостів, котрі ремонтуються та будуються за Національною програмою відновлення мостів. Алгоритм роботи із подібним конструкціями є напрацьованим. Є відповідно кваліфікована команда, котра керує десятками таких проєктів. Сьогодні ми звернулися до голови КМДА – це наш перший крок. Якщо буде політична воля міста швидше добудувати міст – ми його беремо на баланс, коригуємо проєкт, проводимо експертизу і приступаємо до роботи. Найважливіше те, що чим довше будується Подільсько-Воскресенський міст, тим він буде дорожчим» – додав Олександр Кубраков.

Спеціалісти «Укравтодору» зазначили, що переведення з комунальної форми власності у державну відбувалося з мостовими об’єктами державного значення неодноразово. Передусім, з вищезгаданим Запорізьким мостом, також торік Укравтодор взяв на баланс міст через Сухий Лиман у Чорноморську.

Нагадаємо, що будівництво Подільсько-Воскресенького мосту через річку Дніпро розпочали ще в 1993 році, але роботи регулярно припинялися через брак фінансування. Чинний мер Києва неодноразово обіцяв відкрити міст до кінця 2020 року, але поки що це так і не сталося. Міст довжиной приблизно 7,5 кілометра має з’єднати Поділ із масивами Райдужний та Троєщина, проєктна пропускна спроможність мосту складає 60 тисяч авто на добу.

Джерело: Укравтодор