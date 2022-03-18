Владимир Зеленский: На время военного положения вводится льготное кредитование для предпринимателей под 0%, масштабная дерегуляция, а также гарантирование 100% вкладов граждан

В целях стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция, а также гарантирование 100% вкладов граждан. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

«Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения», – сказал Владимир Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую инициативу, «поскольку это нужно украинцам».

Как отметил Президент, это особая задача для Национального банка Украины, народных депутатов и представителей правительства.

Кроме того, по словам Главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы «5-7-9%».

«Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой», – объяснил он.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, Кабинет Министров в скором времени проголосует за масштабное сокращение регуляций.

«Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Так что для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь», – отметил Глава государства.

По словам Президента, эти решения будут стимулировать украинскую экономику и возвращать нашу страну к жизни повсюду, где будет безопасно работать бизнесу.