Norton, Avast и Bitdefender приостановили работу в россии и беларуси

Разработчики популярных антивирусов приостановили продажу и поддержку своих продуктов в россии и/или беларуси из-за нападения на Украину.

«В поддержку украинского народа Avast приостановил продажи и маркетинг своих продуктов в россии и беларуси. Мы бесплатно предлагаем наши премиальные продукты в Украине», — сказано в заявлении пресс-службы одноименной компании.

В Avast отметили, что у них есть есть сотрудники как в Украине, так и в россии, поэтому компания активно работает над их защитой и поддержкой. Работники получают полную заработную плату и получают помощь по временному переселению.

Кроме того, Avast пожертвовал более 800 тысяч долларов гуманитарным организациям через собственную программу пожертвований от сотрудников Avast Foundation.

Bitdefender и Национальное управление кибербезопасности Румынии (DNSC) работают совместно для поддержки Украины. Они предоставляет технические консультации, информацию об угрозах, а также технологии кибербезопасности как для частных потребителей, так и для предприятий, в том числе, украинских.

«Мы глубоко опечалены неспровоцированным жестоким актом войны против свободных людей Украины и стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать их и наших союзников по НАТО. Как гордые румыны и компания граждан мира, мы поддерживаем наших северных соседей, которые храбро борются за свое будущее», — сказал Флорин Талпес, соучредитель и генеральный директор Bitdefender.

Также продажу своей продукции в россии приостановила американская компания NortonLifeLock Inc. — разработчик антивируса Norton.

NortonLifeLock владеет наибольшей долей глобальных антивирусных решений для ПК с Windows. Avast и NortonLifeLock в августе 2021 года подписали договор о слиянии. Приобретение обошлось NortonLifeLock в 8,6 миллиарда долларов.

Но в рф пока остаются «Лаборатория Касперского», McAfee, Dr.Web и Panda. 8 марта о приостановке продаж новых лицензий в рф и беларуси сообщил международный разработчик антивирусов Eset.