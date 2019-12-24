Власти наконец-то решились приравнять электронные сигареты к обычным табачным продуктам

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На сегодняшнем заседании правительство инициировала внесение долгожданных изменений с целью законодательного определения устройств, которые многие ошибочно считают безвредными. Конечно же, речь об электронных сигаретах.

После принятия соответствущего законопроекта, который поручено разработать профильному ведомству, электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) приравняют к обычной табачной продукции. Таким образом, вскоре все запреты, действующие в отношении обычных сигарет, будут действовать и в отношении электронных. Их курение в помещении будет запрещено, равно как и реклама.

«Здоровье украинцев необходимо защитить от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук, объявляя о внесении изменении.

Когда будет готов соответствущий законопроект, пока неизвестно. Но очевидно, что уже не в этом году. С другой стороны, едва ли правительство будет затягиваться с этими изменениями, иначе какой смысл делать анонс.

Остается вспомнить, что незадолго до отставки предыдущий министр здравоохранения Ульяна Супрун инициировала внесение аналогичных изменений, но в более жесткой форме. В числе прочего Супрун предлагала ограничить продажу табака. Будет интересно посмотреть, насколько в итоге законопроект об электронных сигаретах будет отличаться от инициативы предыдущего правительства.

Источник: Telegram Алексей Гончарук