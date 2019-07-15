Ульяна Супрун против электронных сигарет. Минздрав инициирует внесение изменений в законодательство

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После небольшого ликбезу на тему онлайн-аптек и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун решила взяться за… электронные сигареты. На своей страничке в Facebook она высказала свою позицию относительно этих устройств, которые многие ошибочно считают безвредными. Министр опубликовала пост в контексте освещения соответствующей законодательной инициативы МОЗ, которая сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Речь о законопроекте, которым предлагается определить понятие электронных сигарет и ограничить продажу табака.

С полным текстом документам желающие могут ознакомиться, перейдя по ссылке на сайт МОЗ в конце заметки.

На сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствует такое понятие как электронные сигареты. Этот законопроект призван устранить этот пробел, приравняв электронные сигареты к традиционному курению. В частности, будет определено, что и сгорание табака, и тление, и нагрева — это все курения. Следовательно, все запреты, действующие в отношении обычных сигарет, будет действовать и электронных. Их курение в помещения будет запрещено, равно как и реклама.

Также законопроект предполагает запрет продаж следующих табачных изделий:

так называемого «жевательного табака»;

«вкусного» табака для самокруток и сигарет с характерным запахом или вкусом;

сигареты, в которых содержится более 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг оксида углерода;

табачных изделий с витаминами, кофеином или добавками, создающими ложное представление, что курение имеет преимущества для здоровья;

табачных изделий с добавками, которые делают дым цветным или облегчают его вдыхание и усвоения;

табачных изделий с добавками, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные вещества.

Последние позиции явно указывают, что некоторые электронные сигареты с добавками тоже будут запрещены.

Также под запрет должны попасть сигареты и табак для самокруток со вкусовыми и ароматическими добавками в фильтре, бумаге, упаковке или капсулах.

Наконец, авторы законопроекта предлагают увеличить область, где будут предупреждать о вреде курения. На каждой упаковке сигарет, кроме надписи должно быть цветное фото с предупреждением о негативных последствиях для здоровья. И оно должно занимать не менее 65% площади сигаретной упаковки, и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет или контейнеров для заправки.

Електронні сигарети = традиційне куріння, а не “безпечна альтернатива” сигаретамМіністерство охорони здоров'я України… Опубліковано Уляна Супрун Неділя, 14 липня 2019 р.

По словам Супрун, подобного рода ограничения являются частью европейской практики и Украина также обязана их внедрит в соответствии с Соглашением об ассоциации. Она также подчеркивает, что этот законопроект позволит закрыть лазейки в законодательстве, которыми сейчас широко пользуются производители сигарет, в том числе электронных.

Рекомендации к законопроекту о борьбе с курением можно до 20 июля присылать в Директорат общественного здоровья МОЗ Украины по адресу 01601, г. Киев, ул. Грушевского, 7 или по электронному адресу povoroznyk.igor@gmail.com.

Источник: МОЗ (2)