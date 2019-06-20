Власти Сан-Франциско намерены первыми ввести полный запрет на электронные сигареты





Сан-Франциско может стать первым городом в США, в котором запретят продажу электронных сигарет, а также их производство и распространение. Предварительное голосование показало, что наблюдательный совет города единогласно одобряет эту инициативу. Далее этот вопрос будет рассмотрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Окончательное голосование по поводу запрета электронных сигарет состоится на следующей неделе, и, скорее всего, он будет принят. Это может существенно повлиять на местную компанию Juul, которая позиционирует вейпы как более здоровую альтернативу табачным изделиям. Городской прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера (Dennis Herrera) ещё в марте попросил компанию объяснить, почему у неё есть лицензия на распространение табака, когда до этого она отрицала, что продаёт табачные изделия и сигареты. Прокурор считает, что на текущий момент молодёжь имеет неограниченный доступ к продукту, которого не должно быть на рынке. В свою очередь представители Juul заявили, что полный запрет электронных сигарет и других подобных изделий в Сан-Франциско не сможет полностью решить проблему. Более того, это не оставит людям выбора, которым придётся покупать обычные сигареты, несмотря на то, что они каждый год убивают 40 тыс. жителей Калифорнии.

Электронные сигареты находятся на особом контроле FDA. В ноябре прошлого года агентство ограничило продажи ароматизированных электронных сигарет и обвинило Juul и табачного гиганта Altria в том, что они не пытаются запрещать продажи продукции подросткам. По статистике в 2018 году каждый пятый старшеклассник пользовался вейпами.

Запрет на электронные сигареты в Сан-Франциско может вступить в силу через семь месяцев. Тем временем компания Juul при поддержке Коалиции за разумное регулирование вейпинга и Американской ассоциации вейпинга уже начала собирать подписи против запрета.

Источник: Engadget