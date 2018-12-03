Во Львове хотят построить образовательный IT-комплекс площадью 10 тыс. кв. м за $10 млн

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Во Львове хотят построить крупный образовательный комплекс стоимостью $10 млн (предварительная оценка). Об этом ресурсу AIN сообщили в компьютерной академии «ШАГ», которая вынашивает этот грандиозный проект.

По ул. Малиновой на территории общей площадью 10 тыс. м2 расположатся 10-этажное здание университета IT Step University и строение профильной средней школы. По проекту кампуса, в учебных аудиториях смогут суммарно обучаться более 1000 студентов.

Также комплекс будет включать технические лаборатории, конференц-залы, коворкинги для студентов, спортзал, столовую и паркинг.

Строительство должно начаться уже в 2019 году. Когда оно должно завершиться, не уточняется, зато говорится, что растягивать стройку на несколько этапов не планируют.

Как отмечает источник, университет IT Step University имеет лицензию Министерства образования и науки Украины. Образование в нем исключительно платное, а среди доступных специальностей разработка ПО, веб-дизайн, сети и кибербезопасность, интернет вещей, электронный маркетинг и прочие. За три года работы университет уже проводил два набора студентов бакалаврата (около 100 человек) и доуниверситетской программы подготовки (более 150 человек).

Источник: ain.ua